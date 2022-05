Los últimos meses no han sido nada fáciles para Almudena Cid. La exgimnasta ha tenido que vivir su ruptura y posterior separación con Christian Gálvez, sumada a la relación de éste con Patricia Pardo. Dos factores que hicieron que la vida, que a priori parecía idílica, de la deportista, se tambaleara por momentos. No obstante, ella misma parece estar intentando dejar todo lo negativo atrás con ayuda de los numerosos proyectos que tiene en mente y los otros muchos a los que ya está haciendo frente.

Uno de estos es su faceta como intérprete. Ya son varios los meses en los que la ex del presentador televisivo lleva subiéndose a los escenarios para llevar a cabo su papel en Una historia de amor, una obra que está marcando un antes y un después en el panorama nacional y también en la vida de Almudena, ayudándola a sanar en uno de los momentos más convulsos de su vida. Así lo ha admitido ella misma a través de su último post en Instagram, en el que ha hecho público un vídeo en el que aparece disfrutando de la arena de una playa para introducir unas palabras cargadas de sentimientos: “Girando, girando, hemos llegado a la última función de #UnaHistoriaDeAmor hasta después del verano”, comenzaba escribiendo, para después ahondar aún más en el asunto: “Lo cierto es que durante todos estos meses he girado sin un aparente punto fijo, ese que te ayuda a no marearte después de tanta vuelta. Quizás solo se trataba de eso, de dejarte caer rodando sin poner resistencia, para que de forma natural disminuyera la inercia de la caída. Sin duda es la mejor compañía que podía haber tenido, humana y laboral. He disfrutado mucho de cada viaje sintiendo que era compatible con hacerlo por trabajo, algo que me resultaba prácticamente imposible durante mi carrera deportiva. Así que solo puedo dar las gracias y que el escenario me vuelva a reencontrar, con vosotros y conmigo misma, porque sí, esta superficie es mucho más que unas tablas de madera iluminadas”, zanjaba, dejando entrever que parece estar viendo la luz al final del túnel y pese a haber sufrido mucho desde que comenzó el 2022.

En cuestión de instantes, la publicación se llenó de “me gusta” y de comentarios de apoyo por parte de algunos rostros conocidos, entre los que están Itziar Castro, Silma López, Maribel Verdú o Borja Voces. Como no podía ser de otra manera, sus más de 200 mil seguidores también se manifestaron por vía 2.0 para enviar todo su cariño a la exgimnasta y darle así aliento para que continúe con ese optimismo pese a los baches que puedan estar interponiéndose en su camino. Algo que la propia Almudena está siguiendo a rajatabla, llegando incluso a estar probando otras facetas del deporte como el pole dance, disciplina con la que parece estar disfrutando plenamente en un intento por evadirse de todo lo que está ocurriendo a su alrededor en el terreno amoroso.