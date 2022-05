Almudena Cid, a corazón abierto en su última entrevista: “Estoy transitando en la soledad”

Después de muchos meses intentando alejarse del foco mediático, Almudena Cid ha roto su silencio. Lo ha hecho a través de una entrevista en un evento de Mary Kay, en la que no ha tenido reparo en expresar cómo se siente tras haber puesto fin a su relación con Christian Gálvez tras más de una década de matrimonio. Y es que, aunque las aguas parecen estar volviendo a su cauce, lo cierto es que la exgimnasta sufrió un durísimo varapalo del que le está costando recomponerse.

Aunque en un primer momento habló sobre su etapa como deportista y el paso de los tapices a los escenarios, lo cierto es que todos estos cambios han estado especialmente marcados por su ruptura con el que fuera presentador de otra Pasapalabra. Según ella misma ha admitido, el teatro ha ejercido como perfecta vía de escape de los problemas personales que estaba padeciendo: “Creo que el teatro me ha arropado, me ha salvado, me ha dado confianza. Creo que mi sentimiento de compromiso es tan fuerte y ha sido tan fuerte que es lo que también me ha hecho ver a mí, lo comprometida que soy con la vida, conmigo misma”, comenzaba explicando.

Lejos de dejar su testimonio ahí, Cid seguía haciendo hincapié en esta nueva etapa de la vida a la que está haciendo frente: “Estoy viéndome de otra manera. Creo que en la vida vamos teniendo la percepción según cómo somos y cómo estamos. Y yo ahora mismo me estoy descubriendo, estoy entrando en rincones míos que yo no había entrado nunca. Estoy transitando la soledad, sosteniéndola sin necesidad de nada, estando conmigo. Y eso es súper bonito”, detallaba, dejando entrever que está encontrando la parte positiva de la soltería y de conocerse mejor a sí misma: “Creo que tenemos que entender que en la vida hay dolor, hay amor, hay tristeza, hay alegría, hay frustración, hay muchas emociones y son parte de la belleza de la vida. (…) La gente me ve, aunque sienta dolor es parte de las emociones que tengo que transitar como ser humano, y convivir con ellas. Y cuanto antes las abrace y cuanto antes las normalice y las sienta como parte de mi proceso y de mi ser, más fácil va a ser todo. Y es que lo estoy sintiendo así”, puntualizaba.

Casi medio año después de su separación de Christian Gálvez, Almudena presume de “haberse encontrado”, aunque este haya sido un proceso lento y cargado de dolor: “Lo único que he estado echando de menos era mi vida y ya me he encontrado. Creo que he estado más siempre en agradar y en estar por los demás y me olvidé de mí. Entonces estoy valorando cada rinconcito mío. Estoy en mí y cuidándome, que es lo que me importa”, zanjaba, haciendo así caso omiso a todas las cuestiones que giraban en torno a su ex, aunque aclarando que está viendo la luz al final del túnel del desamor. No obstante, por el momento prefiere seguir en calma y no abrir su corazón, aunque quién sabe si lo hará de cara a un futuro: “Estoy enamorándome de mí. Me estoy enamorando de mí, estoy descubriéndome”, admitía, negando rotundamente la posibilidad de enamorarse pronto.