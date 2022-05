Pese a haber sufrido uno de los varapalos más duros de su vida a raíz de su ruptura con Christian Gálvez, Almudena Cid continúa haciéndose cargo de sus quehaceres laborales. En la última ocasión, la exgimnasta ha reaparecido en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con el objetivo de coger un vuelo a Ibiza para representar allí su obra de teatro Una historia de amor.

Como no podía ser de otra manera y aprovechando su llegada al aeropuerto de la capital, muchos fueron los periodistas que se acercaron para saber de primera mano cómo se sentía la deportista ahora ya que parece que las aguas están más calmadas. No obstante, la protagonista en cuestión ha optado por mantenerse totalmente hermética con respecto a su nueva vida, no haciendo confesión alguna sobre su actual casa ni sobre la relación de su ex con Patricia Pardo, de quien parece estar muy enamorado a juzgar por sus continuas declaraciones de amor de manera pública.

Teniendo en cuenta las altísimas temperaturas que están azotando al país en los últimos días, la de Vitoria-Gasteiz ha buscado algunos ratos libres previos a su función para disfrutar de la playa y de las aguas cristalinas propias del archipiélago balear, convirtiéndose la isla en el lugar ideal para desconectar de su separación y del ámbito laboral. Ha sido ella misma quien ha compartido una serie de imágenes en su cuenta de Instagram en las que aparece visiblemente feliz y enfundada en un bikini. Además, la exgimnasta ha podido contar también con la compañía de Paul Duvide, amigo y productor de la obra de teatro de la que ella misma es protagonista.

La naturaleza, su mejor aliada

De esta manera, vuelve a demostrarse que Cid está refugiándose en la naturaleza y en todos sus beneficios. Y es que esta no es la primera vez que la deportista viaja hasta este tipo de parajes tras su ruptura con el que fuera presentador de Pasapalabra. Hace ya tres semanas, Almudena compartía un post en sus redes sociales en el que aparecía enfundada en ropa cómoda para llevar a cabo una postura típica de la gimnasia rítmica, escogiendo un escenario totalmente natural para su pose y consiguiendo instantáneamente el apoyo de decenas de sus seguidores y familiares.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝐀𝐋𝐌𝐔𝐃𝐄𝐍𝐀 𝐂𝐈𝐃 (@almudenacid)

Los seres queridos de la vasca son los que más están volcándose con ella en diversos intentos para que esta separación sea para ella lo menos dolorosa posible. Algo que resulta un tanto complicado, más aún sabiendo que Christian ha vuelto a dar una oportunidad al amor de la mano de una compañera de profesión con quien se deshace en elogios cada vez que tiene oportunidad. Pero ni este romanticismo consiguen ablandar a algunos allegados de Almudena, como es el caso de su madre, que no duda en dar “me gusta” a algunos comentarios que critican duramente la actitud del de Móstoles cuando apenas han pasado unos meses desde que decidiera poner punto final a su relación con la vitoriana, rompiendo así uno de los tándem más consolidados a nivel nacional.