De los árboles de Navidad con luz LED a los portavelas: así es la colección más mágica de Zara Home

El espíritu navideño llega este año envuelto en destellos dorados, luces suaves y detalles que hacen brillar cada rincón. La nueva colección de Zara Home reinterpreta la magia de estas fechas con piezas que invitan a transformar el hogar en un refugio cálido y lleno de encanto. Desde árboles luminosos hasta delicados portavelas de porcelana, cada creación celebra la belleza de los pequeños gestos que hacen que la Navidad cobre vida.

Adornos y detalles navideños de Zara Home.

Adorno árbol con luz y movimiento

Adorno árbol dorado de vidrio de Zara Home.

Una pieza que parece salida de un cuento invernal. Este árbol decorativo, con luz interior y movimiento giratorio, irradia un resplandor dorado que aporta un toque mágico a cualquier rincón. Ideal para mesas auxiliares o estanterías, su brillo cálido convierte la decoración en un espectáculo de luz. (25,99 euros).

Portavelas estrella de porcelana

Portavelas estrella dorada de Zara Home.

Las estrellas no solo decoran el cielo: también pueden iluminar tus noches de invierno. Estos portavelas de porcelana, en forma de estrella, combinan simplicidad y sofisticación, creando un juego de luces encantador. Perfectos para una mesa o una repisa. (4,99 – 5,99 euros).

Árbol de Navidad con luz LED

Árbol de Navidad con luces LED de Zara Home.

Minimalista, etéreo y contemporáneo. Este árbol de 250 cm con luces LED regulables se convierte en el centro de todas las miradas. Su silueta ligera y luminosa recuerda a las ramas desnudas de un bosque invernal bajo la nieve. (279 euros).

Corona con brillo

Corona dorada brillante de Zara Home.

El clásico adorno de puerta se reinventa en clave sofisticada: una corona cubierta de pequeñas hojas brillantes que reflejan la luz como si fueran escarcha. Ideal para colgar en la entrada o sobre la chimenea. (29,99 – 59,99 euros).

Pack de velas mini casita

Velas casita roja de Zara Home.

Pequeñas, encantadoras y con aroma a hogar. Estas velas con forma de casa roja evocan las postales navideñas más nostálgicas. Cada una desprende una luz cálida que invita a quedarse dentro, arropado por el espíritu de la Navidad. (7,99 euros, pack de 6).

Guirnalda de hojas brillo

Guirnalda brillante de Zara Home.

Un clásico imprescindible que no pasa de moda. Esta guirnalda decorativa, con hojas de purpurina brillante, puede colocarse sobre la chimenea, en el árbol o rodeando una ventana, aportando ese toque final de magia y luminosidad. (9,99 euros).

Adorno corazón

Adorno corazón plateado de Zara Home.

Pequeño, brillante y con alma nostálgica. Este adorno en forma de corazón refleja la luz con un delicado efecto desgastado que le aporta carácter y encanto vintage. Acompañado de una cinta de terciopelo, se convierte en ese detalle especial que da un toque romántico y sofisticado al árbol. Perfecto para quienes buscan piezas que cuenten historias y llenen el hogar de emoción. (5,99 euros).

Taza infantil casa de jengibre

Taza infantil casa de jengibre de Zara Home.

Dulce, divertida y con todo el encanto de las fiestas. Esta taza de cerámica recrea una pequeña casa de jengibre, con bastones de caramelo y tejado nevado, convirtiendo cada desayuno en un momento mágico. Perfecta para los más pequeños (y también para los que nunca dejaron de soñar), es una pieza que celebra el espíritu más tierno y alegre de la Navidad. (9,99 euros).