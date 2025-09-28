Podría estar en La Moraleja, Pozuelo o Aravaca, esas zonas donde vivir equivale a hablar de lujo internacional. Y no sería raro que la nueva casa de Abraham Mateo supere el millón de euros. El cantante gaditano ha arrancado septiembre estrenando etapa: nueva gira, estudio de música propio y, sobre todo, un hogar en Madrid que comparte con su pareja, Esty CG, una de las creadoras de contenido más populares en redes. Con casi un millón de seguidores en TikTok, combina vídeos de humor con rutinas, bailes y consejos de belleza que la han convertido en una influencer de referencia.

La vivienda mezcla minimalismo mediterráneo con guiños de confort urbano. El primer golpe de efecto está en el exterior: un jardín amplio con césped natural y piscina infinita, esa línea de agua que parece fundirse con el horizonte y que convierte la puesta de sol en espectáculo diario. Junto a ella, tumbonas en tonos neutros y un porche con sofá blanco y mesa de madera, pensados para improvisar cenas al aire libre o conversaciones eternas bajo las estrellas.

La zona de descanso junto a la piscina. (Redes Sociales)

Al cruzar las puertas acristaladas, se accede a un salón que sorprende por su amplitud y techos altos. Aquí manda el blanco: paredes, sofás y alfombras siguen la norma de la sobriedad, con un chaise longue y una mesa baja de piedra que parecen salidos de una revista de decoración. Todo transmite esa idea de lujo sereno, donde menos es más.

El salón con maletas de marca. (Redes Sociales)

Y, entre tanto equilibrio estético, un detalle inesperado robó la atención de los más curiosos: en una de las fotos compartidas se aprecia un juego de maletas Trolley Sawtooth Sharks in Paris, valorado en 325 euros. Una excentricidad desenfadada que rompe con la neutralidad del conjunto y añade un toque de vida real al espacio más cuidado de la casa.

Zara Home llega a la casa de Abraham Mateo

El dormitorio principal sigue la misma filosofía, aunque con un matiz cálido: una de las paredes está revestida con paneles de madera, coronados por espejos estratégicos que multiplican la luz natural. En la mesilla, un detalle que no pasó desapercibido: un marco metálico de Zara Home, valorado en apenas 30 euros, todavía sin foto. Una elección tan curiosa como simbólica, porque ni en las casas de los famosos faltan esos objetos cotidianos que todos hemos comprado alguna vez.

El dormitorio con un marco de Zara Home.

Claro que el verdadero corazón de esta casa está en el estudio de música, refugio creativo del artista. Allí, entre sofás amplios, luces LED y un aire juvenil marcado por detalles desenfadados, Abraham se ha fotografiado recostado como quien ya ha encontrado su lugar en el mundo. No es solo un espacio de trabajo: es también el taller íntimo donde nacerán sus próximos éxitos.

La piscina. (Redes Sociales)

La vivienda tiene además dormitorios que se abren directamente al jardín mediante ventanales, difuminando las fronteras entre dentro y fuera. Las cortinas ligeras aportan privacidad sin robar luz, y los materiales naturales —maderas, fibras, piedra— generan continuidad con el entorno. Cada estancia parece diseñada para vivir sin prisa, en armonía con la casa y el paisaje.

La primera cena en su nuevo hogar

La inauguración no podía ser de otra forma que con una cena sencilla y simbólica. Sobre la mesa —iluminada por velas, con vajilla esmaltada en tonos neutros— se sirvieron platos de pescado al horno, espárragos y tomates asados. Un menú honesto, casi doméstico, que subraya la idea de que este nuevo hogar no solo está pensado para presumir, sino también para habitarse con naturalidad.