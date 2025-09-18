El surrealista momento de los concursantes de ‘OT’ incapaces de leer la hora en un reloj analógico

La nueva edición de Operación Triunfo ya nos está regalando grandes momentazos justo cuando lleva apenas una semana en antena, y es que los concursantes ya se están adaptando a su nueva vida dentro de la Academia. Así, durante el desayuno han dado pie a una surrealista escena en la que se veían incapaces de interpretar el enorme reloj analógico que tienen colgado en la pared de la cocina.

«Tengo que fingir que sé leer esto», ha comentado una de las chicas. «Le he dicho a todo el mundo: ¿alguien sabe leerlo?», aseguraba. Y todos parecían coincidir en lo mismo, y es que se veían incapaces de interpretarlo. «La aguja pequeña marca la hora», pasaba a explicar otra de las concursantes. «Y esta es la que marca los minutos», aseguraba señalando la aguja más larga. «Osea que serán las 10, pero es intuición», matizaba al respecto.

De hecho, Noemi Galera tuvo que intervenir y darles la hora exacta. «Yo flipo con vosotros», aseguraba. Una publicación que se ha llenado rápidamente de comentarios al respecto. «Me da mucha pena esto, enserio…», puede leerse. «Me quedé muerta y a la vez me sentí un dinosaurio», aseguran. Del mismo modo, muchos se han sorprendido con el hecho de que la gente ya no siente vergüenza cuando se dan cuenta de que no saben algo, sino que se ríen del tema. «Deben flipar cuando ven las Campanadas en fin de año en la tv… comen las uvas por inercia y no porque el reloj marque las 00:00», bromean. «No es gracioso, es vergonzoso», concluye otro.

Chenoa durante la gala 0 de la nueva edición de ‘Operación Triunfo’. (Foto: Redes sociales)

De lo que no cabe duda, es de que nos encontramos ante una edición llena de muchos nervios e ilusión, según hemos visto casi desde la gala 0. Una transmisión que estuvo disponible en España, además de en seis países de Latinoamérica: Argentina, México, Chile, Brasil, Perú o Colombia, y que se vivió con gran intensidad.

El plató, dispuesto para acoger a 800 personas, se llenó de lágrimas, gritos y mucha música. Y es que los fans esperaban con gran emoción poder conocer a los 18 aspirantes que sueñan con hacerse un nombre dentro del mundo de la música, tal y como han hecho otras triunfitas como Aitana, Amaia o Lola Indigo.

Los temidos jurados de la edición (Abraham Mateo, Guille Milkyway, Leire Martínez y Cris Regatero), juzgarán cada semana a los aspirantes, que intentan conquistar al público con su mejor actuación. Se trata de cuatro perfiles con experiencia en la música y en la televisión, y que procuran guiar a los artistas para que puedan sacar su mejor versión sobre el escenario.

La aventura acaba de comenzar, y aunque todavía les queda un largo camino, ya son miles son espectadores que ya siguen su paso por la Academia y esperan ansiosos cada gala, hasta que conozcamos el nombre definitivo del ganador.