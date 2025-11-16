Las 10 fundas nórdicas de Leroy Merlin que tienes que fichar este Black Friday: son una ganga

Estamos a mediados de noviembre por lo que frío ya comienza a notarse por las noches y muchos comienzan a pensar que es ahora cuando deben cambiar la ropa de cama. Y es que, cuando llega este mes, uno no sólo quiere una funda nórdica que sea calentita: quiere encontrar una que aguante bien el uso, que no se arrugue demasiado y que, a ser posible, no sea muy cara. Y con el Black Friday a la vuelta de la esquina, las ofertas en fundas nórdicas ya se encuentran en Leroy Merlin y algunas están llamando bastante la atención por precio y calidad.

Este año la tienda ha empezado fuerte con descuentos previos al gran día del Black Friday (el 28 de noviembre), así que quien quiera adelantarse puede encontrar auténticos chollos. Y no hablamos de rebajas sin más: algunas fundas bajan más del 70 %, ofreciendo materiales como algodón 100 %, colores neutros que pegan con todo o juegos completos con almohadones incluidos. Para quienes buscan renovar la cama sin tener que esperar al último día o sin depender de que haya stock, es un buen momento para fichar opciones antes de que vuelen.

Las 10 mejores fundas nórdicas de Leroy Merlin

Entre las decenas de modelos de fundas nórdicas que podemos encontrar en Leroy Merlin hemos hecho una selección de las 10 fundas que más merecen la pena ahora mismo. Todas están rebajadas, todas tienen buena acogida entre los compradores y, sobre todo, todas ofrecen esa mezcla de diseño y comodidad que uno quiere cuando llega el invierno.

Funda nórdica Verde 75 (240×220 cm) – 23,99 €

Un clásico renovado. Este modelo destaca por su tacto suave y por un tono verde oliva que está muy de moda en dormitorios minimalistas y ambientes tipo nórdico. El juego incluye dos fundas de almohada de 45×90 cm, algo que no siempre se encuentra a este precio. La rebaja del 59 % la convierte en una de las mejores oportunidades de la temporada. Es ligera, cómoda y perfecta para quienes quieren un cambio sin arriesgar demasiado.

Juego funda nórdica PIEDRA para cama de 135 – 20,99 €

El color piedra funciona como base en cualquier dormitorio: combina con madera, blanco, ratán, colores tierra. Es de las opciones más versátiles. Este juego de la marca ICEHOME baja un 71 %, ofreciendo un diseño que funciona muy bien en casas de estilo natural o Mediterráneo. Quienes la han comprado destacan que es muy suave y fácil de lavar, un detalle importante si se usa a diario.

Nalui funda edredón gris 100 % algodón – 29,90 €

Un modelo pensado para quienes buscan algo más premium sin pasar de los 30 euros y para camas de 135 cm o 140 cm. Está hecha de algodón 180 hilos, un punto que se nota en el acabado y en la durabilidad. Es transpirable, ligera y aguanta bien los lavados a baja temperatura. No forma parte de VentaFlash, pero aun así el precio es más que competitivo para su calidad. Un gris suave muy elegante y fácil de combinar.

Juego funda nórdica GRIS para cama de 150 – 23,99 €

Otra opción gris, pero en una versión más económica y con uno de los mejores descuentos del listado: –69 %. A diferencia de la anterior, esta es más básica, perfecta para habitaciones juveniles, segundas residencias o para hacer un cambio económico sin renunciar al diseño. Los compradores valoran que no pesa demasiado y que se seca rápido, algo práctico para quienes lavan la ropa de cama con frecuencia.

Funda nórdica lisa 100 % algodón blanco (240×220) – 37,99 €

Un blanco puro que aporta luminosidad inmediata a cualquier habitación. Viene con un tejido de algodón 100 % y dos fundas de almohada de 50×85 cm. Su descuento ronda el 50 % y es la típica funda que queda bien incluso sin muchos accesorios. Ideal si buscas esa estética limpia, tipo hotel, que nunca pasa de moda. Además, el tejido respira bien y resulta agradable incluso para quienes tienen la piel sensible.

Funda nórdica lisa 100 % algodón verde (260×240) – 39,99 €

Si necesitas una funda para cama grande, esta es una de las rebajadas más interesantes. Está hecha en algodón y mantiene la estética sencilla, sin estampados, que gusta tanto para dormitorios modernos. Es algo más amplia que la media, lo que la hace perfecta para colchones grandes o camas con colchón grueso. Su tono verde apagado resulta muy cálido sin convertir la habitación en un espacio oscuro.

Juego funda nórdica ROSA para cama de 150 – 23,99 €

Una opción diferente para quienes buscan color sin caer en tonos demasiado intensos. Este rosa empolvado funciona muy bien en habitaciones suaves, de estilo romántico o incluso en dormitorios nórdicos con madera clara. Con el descuento del 69 %, cuesta prácticamente lo mismo que un juego básico, pero con una estética más cuidada. Otro punto a favor: se arruga menos que las fundas de algodón puro, lo que facilita el mantenimiento.

Funda nórdica Burdeos 42 (240×220) – 23,99 €

Este color burdeos profundo es ideal para invierno. Aporta calidez, combina con beige, blanco y madera natural y tiene un punto elegante sin ser demasiado formal. La rebaja del 59 % la coloca entre las opciones más llamativas, sobre todo para quienes quieren vestir la cama sin gastar demasiado. Es resistente, agradable al tacto y viene con dos fundas de almohada incluidas.

Funda nórdica lisa 100 % algodón gris (240×220) – 37,99 €

Otra vez GAMUSI, pero ahora en gris. Si te gustan los tonos neutros para mantener un dormitorio equilibrado, esta es una apuesta segura. Su tejido es algodón 100 %, suave, duradero y perfecto para quienes buscan materiales naturales. Es de esas fundas que no pasan de moda y, además, tiene una caída bonita sobre la cama. Con el descuento del 50 %, sale muy bien de precio para ser algodón de calidad.

Funda nórdica con clicks 100 % algodón Vichy Burdeos (220×220) – 28,99 €

El estampado vichy vuelve a estar de moda, y esta funda es la prueba. Tiene un aire rústico que queda genial en casas de campo, habitaciones juveniles o dormitorios en tonos cálidos. Funciona especialmente bien en otoño e invierno, cuando apetece vestir la cama con colores más acogedores. Su descuento del 73,14 % es de los más altos de la lista, y el algodón 100 % asegura buena resistencia con el paso del tiempo.