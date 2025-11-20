Así fue la encerrona del PSOE a Mazón en el Congreso: presidenta y secretaria iban en la lista de Morant

Carmen Martínez Ramírez, la diputada socialista valenciana que presidió la comisión de la DANA en el Congreso de los Diputados en que la izquierda llevó a cabo un auténtico linchamiento verbal con su consentimiento del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, es quien ocupó el puesto número 3 de la lista del PSOE por la provincia de Valencia en las últimas elecciones generales. Esa lista, estaba liderada por la actual secretaria general del PSOE valenciano, Diana Morant, actual ministra de Ciencia, Innovación y Universidades en el Gobierno de Pedro Sánchez. El número 2 de la lista de Diana Morant, el que antecedía en la lista a Carmen Martínez, no era otro que el ex ministro de Sánchez, José Luis Ábalos, para quien el fiscal pide 24 años de cárcel. La número 3 era Carmen Martínez.

En realidad, la comisión que interrogó a Mazón contaba con más afines a Diana Morant. Así, la secretaria primera de la citada comisión de investigación, la también socialista Marta Trenzano, ocupó el número 5 de la lista de Diana Morant en las últimas Generales.

Se da la circunstancia de que el PSOE valenciano se encuentra en horas bajas desde la llegada de Diana Morant. No remonta en las encuestas y el índice de conocimiento de la secretaria general es muy reducido más allá de Valencia. Tanto en Valencia como en Madrid existe preocupación con la escasa visibilidad de la ministra como secretaria general del PSPV. Hasta el punto de que cada vez más militantes, ya de un modo indisimulado, dirigen sus miradas a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, para las elecciones autonómicas de 2027.

Por lo que respecta a Carmen Martínez, la presidenta de la comisión de la DANA ha sido alcaldesa de la localidad valenciana de Quart de Poblet desde 2011 hasta 2023. Pero, su papel más destacado lo desempeñó en las Cortes Valencianas. Entre 2011 y 2015, fue secretaria segunda de la Cámara. Y, entre 2015 y 2019 fue vicepresidenta primera.

A partir de ahí, su protagonismo decayó. Hasta el punto que entre 2019 y 2023 fue diputada, también, en las Cortes Valencianas. Pero, ya fuera de la Mesa. Se le encomendó entonces la portavocía de Sanidad. Pero, resultó un sonoro fracaso político. Allí, se encontró enfrente a un joven y combativo diputado del PP, el sanvicenteño José Juan Zaplana, que convirtió la Cámara en un auténtico calvario político para Ximo Puig y Carmen Martínez, en materia de Sanidad.

En su comparecencia ante la comisión de la DANA en el Congreso de los Diputados presidida, como se ha dicho, por la número 3 de la lista electoral de las Generales de la socialista Diana Morant, Carlos Mazón tuvo que soportar que el diputado de ERC, Gabriel Rufián, le llamara: «Inútil y mentiroso, incapaz, miserable, homicida y psicópata», sin que Carmen Martínez hiciera lo más mínimo por detener esa catarata de insultos.

La situación, con la permisividad de Carmen Martínez, llegó a tal punto que el propio Carlos Mazón tuvo que dirigirse al diputado socialista y ex alcalde de Elche, Alejandro Soler: «Usted ha sufrido bulos machistas muy graves, no se los fabrique a los demás», en referencia a las insinuaciones que este último estaba realizando en torno a la periodista que comió con Mazón, sin que la presidenta de la comisión hiciese nada por evitarlo.