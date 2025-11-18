Mazón desmonta el bulo de la izquierda de que no quiere declarar por la DANA: comparece en 2 comisiones

Con su comparecencia ante la comisión de investigación de la DANA en el Congreso de los Diputados, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha desmontado totalmente el bulo de la izquierda, que sostenía que Mazón temía ir a declarar, ni siquiera a las comisiones de investigación. El mandatario valenciano no es que haya declarado una vez ante una comisión de investigación. Es que lo ha hecho ante dos. Por tanto, Mazón ha declarado un 100% más ante comisiones de investigación de la riada que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no ha acudido a la única de esas comisiones de investigación de la riada a que ha sido llamado hasta la fecha, la de las Cortes Valencianas. Precisamente, Mazón pidió declarar de motu propio ante esa comisión, mientras Sánchez la eludía.

En concreto, Pedro Sánchez y tres de sus ministros, Grande Marlaska, María Jesús Montero y Margarita Robles, no aceptaron declarar ante la comisión de investigación de la DANA en las Cortes Valencianas. Si bien, se da la circunstancia de que quien sí apareció por las Cortes Valencianas el día en que debían hacerlo esos tres responsables ministeriales y el presidente del Gobierno, de quienes no había ni rastro en la Cámara autonómica, fue otra ministra, la de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. Pero Morant no había ido a las Cortes a explicar los motivos por los que Sánchez y los tres ministros citados habían decidido no acudir a la comisión de investigación.

Diana Morant, que no es diputada autonómica ni estaba llamada por la comisión de investigación ofreció una declaración a los medios en las Cortes de la Autonomía, de la que no forma parte, para criticar a quien sí había declarado, Carlos Mazón, y decir que el PSPV iba a revisar las manifestaciones del presidente valenciano ante la comisión de investigación de las Cortes Valencianas, que Sánchez evitó, por si eran susceptibles de llevarlas ante los tribunales.

Este martes, el PSPV anunciaba una querella contra Mazón, pero no por sus declaraciones en la comisión de investigación de las Cortes Valencianas, sino por la de este lunes ante el Congreso, donde Mazón fue presa de un auténtico linchamiento por parte de la izquierda sin que la presidenta de la citada comisión, la socialista Carmen Martínez, hiciera nada por evitarlo.

Es más, se da la circunstancia de que su valoración sobre la declaración ante el Congreso de Carlos Mazón, la secretaria general del PSOE valenciano, que ha anunciado esa querella contra el presidente valenciano, Diana Morant llegó al insulto, llamándole «inútil» e «idiota».