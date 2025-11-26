El jefe de Gabinete de Mazón a la juez de la DANA: «Nadie reclamó la presencia del presidente en el CECOPI»

José Manuel Cuenca, Secretario Autonómico del Gabinete del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y de Comunicación, ha manifestado este miércoles ante la magistrada que dirige el caso de la DANA del 29 de octubre de 2024, la titular de Instrucción 3 de Catarroja (Valencia), Nuria Ruiz Tobarra, que «nadie reclamó la presencia del presidente en CECOPI».

Esta afirmación de José Manuel Cuenca es coincidente con la de José Miguel Basset, el jefe de la Emergencia en los días de la DANA. Basset, tal como ha publicado OKDIARIO en abril de este 2025, sostuvo ante la comisión de investigación de la Diputación de Valencia, que Mazón no es miembro del CECOPI y que no le constaba que se esperara su presencia. En concreto, según fuentes cercanas a la citada comisión de investigación, la frase de Basset a este respecto fue que Mazón no es el responsable del plan de emergencias y no dirigía el CECOPI.

Las manifestaciones de José Manuel Cuenca se han producido en el transcurso de una declaración en la que el jefe de Gabinete de Mazón ha insistido, al menos en dos ocasiones, en que la información con que ellos contaban es que la tormenta se desplazaba hacia el norte. Se da la circunstancia de que, tal como publicó OKDIARIO el pasado marzo, que la propia agencia estatal lo confirmaba en un informe remitido por aquel entonces a la juez.

En otra de las preguntas, referida a las llamadas que el jefe de Gabinete de Carlos Mazón intercambió con la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas, José Manuel Cuenca. Este último sostiene que «sobre las 18 y pico» Pradas le hizo una consulta «sobre lo de confinar», que en esos momentos se estaba planteando en el CECOPI. Según mantiene: «Por una presa en riesgo de rotura». Es decir, por Forata. Lo que sustenta a su vez el argumento de que el CECOPI se reunió inicialmente por ese motivo: la presa de Forata.

También, ha negado que el hablara del mensaje enviado a la población, lo que se conoce como el Es Alert, la tarde de la DANA: «La gestión de la emergencia es técnica. No política. Yo no podía hacer nada a ese nivel», ha manifestado Cuenca en una respuesta llena de contenido.

En otro pasaje, referido a las gestiones que el citado José Manuel Cuenca efectuó, el jefe de Gabinete de Mazón ha verbalizado que «siempre pensé que a las 18:00h, según las previsiones, se iba al norte». Unas manifestaciones que de modo similar ha vuelto a efectuar después durante su declaración.