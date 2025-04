José Miguel Basset, el jefe de la Emergencia en los días de la DANA, ha confirmado este martes ante la comisión de investigación de la riada en la Diputación de Valencia que el presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón no es miembro del CECOPI y que no le constaba que se esperara su presencia. En concreto, según fuentes cercanas a la citada comisión de investigación, la frase de Basset a este respecto ha sido que Mazón no es el responsable del plan de emergencias y no dirigía el CECOPI.

La sesión de la comisión de investigación de la Diputación de Valencia se ha celebrado este martes a puerta cerrada. La Diputación de Valencia es una de las Administraciones que en estos días celebra las sesiones de la comisión de investigación en torno a la DANA que este 29 de octubre ha asolado 103 municipios de la provincia de Valencia con el trágico balance de 227 fallecidos y un desaparecido. A esa comisión de investigación se sumará en breve la de las Cortes Valencianas, que también indagará a cerca de lo sucedido en la DANA.

Según ha explicado la diputada popular Reme Mazzolari, en la Cadena Ser, dos días más tarde de aquel trágico 29 de octubre, se encontraba en el CECOPI cuando se envió otro mensaje a Castellón. Y, cuando eso sucedía, escuchó que faltaba la autorización del Gobierno de España. Por ello, la diputada ha preguntado a Basset si una de las autorizaciones necesarias para enviar el SMS del Es Alert debía producirse desde Madrid, desde el Gobierno Central: «Y ha dicho que sí, que entendía que sí», ha explicado la diputada popular.

La sesión ha sido grabada con vídeo, según han confirmado fuentes de la Diputación de Valencia, pero las imágenes y el audio no estarán listos hasta este miércoles.