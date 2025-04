Una víctima de la DANA señala a Sánchez ante la juez: «También es culpable el que luego no mandó ayuda»

Azucena Brisa Vidal, víctima de la DANA que arrasó la Comunidad Valenciana en la que perdió a sus padres, ha pedido este martes en el que ha declarado ante la juez que se les haga justicia y ha señalado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «También es culpable el que luego no mandó ayuda», ha afirmado, dejando claro que «hay muchos culpables» y que deben pagar «todos» por la tragedia.

La víctima ha afirmado que deben pagar «todos los culpables» por las muertes, incluyendo las de sus padres, que fallecieron en la localidad valenciana de Picaña tras la DANA del 29 de octubre. Azucena, después de comparecer ante la juez de Catarroja, ha asegurado que son culpables tanto «el que no hizo como el que luego no mandó ayuda», repartiendo culpas y señalando también al Gobierno de Pedro Sánchez.

Sánchez, en una rueda de prensa el 2 de noviembre, días después de la catástrofe, afirmó sobre la Comunidad Valenciana presidida por el popular Carlos Mazón que «si necesita más recursos, que los pida». El presidente del Gobierno añadió que no hacía falta «priorizar unos municipios sobre otros ni jerarquizar tareas», en unas palabras que hirieron más si cabe a los familiares de las víctimas y desaparecidos por la DANA.

La víctima Azucena Brisa Vidal, tras su declaración ante la juez que instruye la causa sobre la DANA, ha asegurado ante los periodistas que «los culpables tienen un nombre y un apellido, no tienen un grupo político», y ha reiterado que quiere que se haga justicia, «sean de donde sean».

Azucena Brisa Vidal. (EFE)

Además, ha relatado que reside muy cerca del barranco del Poyo y que llamó a sus padres sobre las 18:30 horas del 29 de octubre, porque vio que el agua bajaba muy rápido. «Yo enseguida pensé en ellos porque viven en una planta baja», ha desvelado, añadiendo que tenía que avisarlos de que «se estaba desbordando el barranco, que salieran de casa». El duro relato completado por Azucena indica que si bien su madre atendió a la llamada, que duraría hasta las 18:57 horas, después volvió a llamar pero «ya no me volvieron a coger el teléfono».

La tragedia tras la DANA

«Cuando bajó el agua me fui hasta su casa pero no estaban allí y los busqué, también fui a una residencia donde se habían llevado a los supervivientes. pero tampoco estaban allí», ha relatado Azucena, quien ha contado que cuando le llegó el mensaje de Es-Alert a las 20:11 horas ella ya no podía salir de su casa porque su calle «estaba llena de coches, de barro y de todo».

La víctima también relata que al día siguiente volvió y entró en casa de sus padres, donde «estaba todo destrozado y seguimos buscándolos» sin éxito, y lo mismo al día siguiente, con las dificultades que había esos días para moverse por las zonas afectadas por las montañas de coches y barro. Finalmente sus padres, que tenían 76 y 71 años, fueron localizados días después a unos cuatro o cinco kilómetros de su casa.