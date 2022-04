Mapas, normalmente conocida como Apple Maps, no ha sido una aplicación de mis preferencias a la hora moverme por cualquier sitio. Cuando fue lanzada, hace ya una década, no lo hizo con buen pie. Direcciones erróneas, interfaz pobre y poca fiabilidad. Google Maps era ya la mejor aplicación para moverse por cualquier lugar y yo lo tenía claro, no quería ver a los mapas de Apple ni en pintura. Pero un reciente viaje ha cambiado esta percepción por mi parte. ¿Por qué se ha producido este cambio?

Apple Maps es ahora mi referencia

Una semana en Inglaterra, haciendo base en Londres y conduciendo por amplias zonas del país, ha servido para enamorarme de Apple Maps. Incluso antes de este viaje no tenía la intención de usarla, ya que la app de Google se había mostrado como la mejor solución. Pero algo ha hecho que cambie de opinión, sin desmerecer en absoluto a la aplicación de los de Mountain View. Ahora Apple Maps ha ocupado ese lugar, ¿por qué?

Las jornadas de conducción empezaron con Google Maps como aplicación de referencia y proporcionaba lo que necesitaba, pero probé un día Apple Maps porque la de Google no consiguió centrarme. En la universitaria ciudad de Oxford, y en busca de una tienda en concreto, se empeñaba en meterme por una calle por la que era imposible entrar. Primero porque no tenía salda, y segundo, porque el giro era imposible desde mi posición. Me hizo dar un gran rodea, aparcar en una zona próxima e ir andando. Una navegación que se fue tornando cada vez más compleja.

La salida de Oxford hacia la autovía M40 en dirección Londres fue con la de Apple. No hubo duda por la ciudad y la navegación por carretera fue agradecida. Lo que más llamó la atención era la continua presencia de información relevante y que los paisajes que rodeaban la carretera estaban reproducidos. Desde árboles a edificios, algo que parece ser un proyecto por el que Apple está apostando.

Mejor comprensión a la hora de moverse

Con la app de Apple me he sentido más cómodo, mucho más familiarizado a pesar de haber comenzado a usarla hace poco. Bien es cierto que soy usuario Apple desde hace muchos años y quizás mis ojos ya están acostumbrados a la manera en la que Apple presenta su información. Incluso cuando fui al aeropuerto a dejar el coche de alquiler recibía información veraz, indicando fidedignamente cada retención, avisando con tiempo suficiente de todo y cómo me mostraba los carriles a tomar. Con la app de Google se agradece que la información sea simple, pero quizás esto te haga vacilar en muchos momentos. En un lugar donde se conduce por la izquierda y que supone un reto para conductores que levan años haciéndolo por el otro lado, esto es de agradecer.

En cuanto a la navegación por ciudades, saber qué distancia hay de Marble Arch a Paddington y saber cómo se llega, también he notado mayor afinidad y una lectura más cómoda de la información. No me atrevo a decir que Apple ha superado ya a Google, en absoluto, pero bien es cierto que ha tomado nota de cómo han trabajado sus competidores para hacer suya una manera de presentar los mapas.

El problema, Apple Maps solo está disponible para usuarios de la compañía de la manzana mordida, ya que su app es exclusiva para usuarios de la marca. La de Google es universal y seguirá instalada en mi dispositivo. Pero este viaje me ha hecho darme cuenta de que en Apple saben ponerse retos y trabajar en una dirección correcta. Grata sorpresa la que me ha mostrado Apple en un viaje al Reino Unido.