Los lugares secretos que Google Maps intenta ocultarte

Google es todo un poderoso gigante al que podemos sacarle mucho partido a nivel informático, ya que ofrece una gran variedad de funcionalidades y aplicaciones que sin duda resultan muy interesantes, y todo de forma gratuita. Hoy te mostramos lugares secretos de Google Maps que la propia aplicación intenta ocultarte pero que se puede llegar a ellos.

No cabe duda de que Google Maps es una aplicación muy útil a la que se le puede sacar mucho partido, y no únicamente para orientarte cuando necesitas llegar a un destino, es ideal también para viajar por el mundo sin salir de casa, descubriendo así todo tipo de lugares gracias a sus excelentes prestaciones.

7 lugares secretos que Google Maps te quiere ocultar

Archipiélago de San Blas

Este archipiélago tiene 365 islas que pertenecen a Panamá pero que no puedes visitar a través de Google Maps porque la población de la zona tiene poco contacto social y no quiere miradas indiscretas, por lo que no permitió que Google estuviera por allí grabando para sus mapas.

Área 51

Sin duda es una de las bases militares más secretas del mundo, tan misteriosa que mucha gente se plantea incluso si realmente existe o lo que allí se hace. Su área restringida abarca más de 1,2 millones de hectáreas, y se dice que en sus instalaciones trabajan más de 3.000 personas. Google no publica imágenes por satélite de este lugar.

Punggye-ri

Quizás se trate del lugar más desconocido del mundo, la mayor base nuclear de Corea del Norte, otro de los lugares secretos que Google Maps te quiere ocultar al no mostrarlo. Allí se realizan pruebas con misiles, entre otras operaciones.

Islas Spratly

Este archipiélago del mar de la China Meridional tiene unos 100 islotes y arrecifes y hay una importante disputa territorial entre China, Vietnam, Taiwán, Filipinas, Malasia y Brunéi reclamando su propiedad. Quizás por ese motivo Google decidió hace tiempo eliminar todas las imágenes de cualquiera de estas islas.

Cuartel de Es Castell

Es uno de los grandes secretos de España, una zona militar que se encuentra en el puerto de Mahón, en la isla de Menorca, junto a la Fortaleza de Isabel II, y que en Google Maps está pixelada para ocultarla y así evitar posibles problemas debido a las operaciones que se puedan realizar allí.

Isla Jeanette

Esta isla pertenece al archipiélago de Nueva Siberia en el mar de Siberia Oriental, pero lo único que Google Maps muestra de este lugar es una mancha negra que se nota que es un copia y pega si haces zoom. El por qué se querrá ocultar este lugar es todo un misterio.

Espíritu Santo, 21

Este edificio de Madrid, ubicado en el barrio de Malasaña, está nublado por ser el lugar en el que apareció muerto en noviembre de 1999 Enrique Urquijo, cantante de Los Secretos. En este caso, la censura es para evitar el morbo, ya que se puede ver toda la calle menos ese portal, una práctica muy habitual en Google para no mostrar lugares en los que se han cometido crímenes o ha habido alguna muerte muy sonada.