Las apps que uso en mi Mac para rendir al máximo

Con un 2024 que ha comenzado hace pocas horas es el momento de enfocarse en aquellas aplicaciones para el sistema operativo de Apple que considero imprescindibles. Estas son las apps para Mac que mejor rendimiento me proporcionan y que considero indispensables en mi equipo de trabajo. Si no las conoces, quizás sea un buen momento para apostar por alguna de ellas y conocerlas en mayor profundidad.

Apps para Mac imprescindibles en 2024

CleanMyMac X

Una herramienta imprescindible para que tu Mac funcione todavía mejor. No solo es un limpiador de archivos que se van acumulando, sino que realiza otras tareas como encontrar archivos duplicados, optimizar la RAM, enseñarte cuáles son los archivos más grandes que tienes en tu equipo o bien, ayudarte a desinstalar las apps que no uses de forma segura. Llevo con ella desde 2018 y hace lo que promete. Puedes echarle un vistazo aquí y descubrir con mayor detalle sus funcionalidades.

Permute 3

Trabajar en entornos digitales cuenta con el inconveniente de los diferentes formatos de archivos. Esta herramienta, que tiene un precio de 17,99 €, realiza las conversiones de forma sencilla. Por ejemplo, pasar de JPG a PNG, incluso pasa imágenes a texto o te ayuda con la conversión para formato DVD. Lo mejor de todo es que es muy sencilla de usar, solo arrastrar y soltar.

IA Writer

Si no te da miedo el papel en blanco aquí lo tienes, IA Writer permite trabajar de forma concentrada, algo totalmente necesario para quienes escribimos al día gran cantidad de palabras. Permite mostrar la sintaxis, de esta manera puedes ver si has abusado de adverbios o de adjetivos. Además, la principal ventaja es que guarda todos los documentos en la nube, y es una gran herramienta para escribir en markdown. Que no te quepa duda de que puedes hacerle un hueco en tu Mac para sacarle el máximo provecho. Su precio es de 59,99 €, sin lugar, a duda se trata de una gran inversión.

TouchRetouch

Quien trabajamos en medio de comunicación, debemos retocar muchas veces fotografías. En este caso, TouchRetouch es herramienta no es solamente un editor de fotos, sino que permite realizar retoques y eliminar objetos no deseados. Es muy sencilla de utilizar, por lo que se trata de una herramienta muy necesaria si las imágenes no están totalmente a tu gusto. Así que, empléala para borrar objetos que en algunas fotos no son necesarios. tiene un precio de 17,99 € y no te vas a arrepentir en absoluto de ella.

Con 2024 recién empezado, quizás sea el momento más adecuado para conocer mejor estas aplicaciones para Mac y sacar un mejor rendimiento a tu equipo.