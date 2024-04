Llevo 6 meses usando el iPhone 15 Pro y esta es mi experiencia

El iPhone 15 Pro es la última versión del dispositivo más famoso del mundo. Queda ya muy lejano ese septiembre en el que Tim Cook pronunció el ya mítico ‘One more thing’ y dio paso a presentar el teléfono de teléfonos. Tras más de 6 meses con él en las manos y en el bolsillo, esta es la experiencia. Una visión muy particular, y muy poco técnica, del iPhone 15 Pro y en cómo me acompaña día a día.

iPhone 15 Pro tras 6 meses de uso

A decir verdad, la primera impresión que tuve al desembalar el dispositivo fue la de continuidad en el diseño. Salvo pequeños cambios a la vista, se mantiene la linea iniciada en 2019 con el iPhone 11. Son muchas las voces que se alzan pidiendo a Apple algún cambio más notable, si bien es cierto que este diseño no ha pasado de moda en absoluto. Podrías tener el iPhone 15 Pro encima de una mesa junto con el iPhone 12 Pro, y si no tocamos la pantalla que nos desvele la presencia de la Dynamic Island, nos sería difícil, aunque no imposible diferenciarlo. La clave está en el botón de acción, una de las novedades presentadas y que mató a un inseparable del iPhone desde su primera edición, el botón de silencio.

Reconozco que el botón de acción es uno de los aciertos de este iPhone, si bien puede que para muchos usuarios pase desapercibido. Pero no es mi caso, ya que lo tengo configurado como linterna y le saco mucho provecho. ¿No sabes cómo configurarlo? Es muy sencillo, no pierdas detalle aquí y dale uso.

Todo va tan fluido…

Pero el día a día con el iPhone 15 Pro sigue proporcionándome la misma experiencia que con dispositivos anteriores. Soy muy fiel a la marca, de hecho, llevo utilizando el iPhone desde el año 2008, y han sido muchos los dispositivos que han pasado por mis manos. Cada uno de ellos ha aportado algo nuevo y si he de destacar algo de este modelo en concreto es que, además de la ventaja del botón acción, sí que he notado una ganancia en cuanto a rapidez.

Probablemente yo no sea la persona más autorizada para hablar de ello, ya que venía del iPhone 14 Pro Max, pero sí que me parece que Apple vuelve a dar la campanada con el chip que mueve todo el dispositivo, el A17. Todo en el iPhone 15 Pro se mueve a las mil maravillas, en ningún momento de estos seis meses, he sufrido algún proceso extraño que me lo haya dejado congelado durante solo unos segundos.

Una mejora muy necesaria

También hay que reseñar que el hecho de que este dispositivo ya cuente con entrada USB C, aunque Apple lo haya hecho para poder seguir vendiendo en Europa, no ha dejado de ser un acierto. Todos mis dispositivos Apple, que no son precisamente pocos, puedo cargarlos ya con el mismo tipo de cable, y no me ha dado ninguna pena dejar atrás la conexión lightning. Es cierto, no podemos decir que esta mejora sea algo técnicamente sorprendente, pero pienso que el usuario gana muchísimo al encontrarse esta conexión. No puedo estar más a favor de utilizar un mismo cable para todo y en ese sentido, los usuarios de Android me daban bastante envidia.

Lo que todo lo ve

Aunque no me considero una persona con una destreza o una sensibilidad especial especial para la fotografía, sí que utilizo el iPhone iPhone de manera recurrente para ir retratando todo aquello que se me ocurre pone por delante. Mucho se habla del apartado fotográfico de cualquier dispositivo que sale a la venta. Apple está compitiendo con otras marcas que ofrecen un número de megapíxeles mucho más alto y la incorporación de la inteligencia artificial es una realidad en cualquier dispositivo que sale al mercado. Personalmente, no sé si el iPhone es el mejor teléfono a la hora de hacer fotografías, si bien reconozco que me encanta cómo maneja la luz a la hora de disparar, algo que no tiene comparación con cualquier otro de los dispositivos que suelen caer en mis manos por motivos de trabajo. Una prueba de ello son las fotografías de larga exposición que he realizado de noche y de las cuales te dejo una muestra en este artículo.

En el apartado vídeo la experiencia del iPhone 15 Pro es fuera de serie. Apple sigue apostando por el Modo Cine como uno de los atractivos más interesantes, aunque luego quizás no le des demasiado uso en el día a día. Pero para personas creativas y que deseen tener un enfoque ‘de película’, no cabe duda de que se trata de un acierto. Apple tiene, siempre desde mi opinión, una ventaja significativa en el apartado vídeo con respecto a otros fabricantes. Creo que están un paseo adelante desde hace ya bastantes dispositivos, y el iPhone 15 Pro no es ninguna excepción. Igualmente, el trabajo en estabilización a la hora de grabar es notable, siendo una herramienta que se incorporó con el iPhone 14 Pro y que se perfila como muy destacada a la hora de grabar en Modo Acción y evitar sobresaltos. Buena prueba de ello es este aterrizaje en el aeropuerto de Alicante, que no fue precisamente suave, pero que a la hora demostrar la grabación lo hace sin ningún tipo de movimiento de la mano.

El iPhone 15 Pro es mejor por esto

Las mejoras para el iPhone 15 Pro comenzaron mucho antes de que saliera a la venta en septiembre. Hablo de iOS 17, del que ya vimos avances en la WWDC 2023, y que es el sistema operativo que le da soporte tanto a esta nueva serie como a los que salieron a la venta en 2018. Casi nada, un soporte que es una envidia. iOS 17 es un excelente sistema operativo, cada vez más intuitivo, sencillo de manejar y práctico. En este artículo hablamos de la mejoras que incorpora y que consiguen mejorar tu experiencia. La clave para disfrutar de iOS 17 es dedicarle tiempo a ir descubriendo esas pequeñas joyas que incorpora y que se maximizan si estás inmerso en el ecosistema Apple. La experiencia positiva que tengo del iPhone 15 Pro es en gran medida por el trabajo en software. Además, con la llegada de las tiendas externas de apps puede ser mucho más divertido incluso.

Muchas son las voces que se alzan en cuanto a la capacidad de la batería del iPhone 15 Pro, que es de 3650 mAh, lejos de los 5000 o 5300 mAh que ya dan algunas marcas en sus dispositivos, incluso en los más económicos. Es cierto, hay veces que me he visto sorprendido porque he visto que la batería se consumía más rápido de lo previsto, pero en términos generales se debe a dos factores. El primero, tengo siempre instaladas versiones beta de iOS 17, que no son precisamente las más ahorradoras en cuanto a batería. Además, y como manera de preservar la salud de la batería a largo plazo tengo limitada la capacidad de carga de la pila al 80 %. Sí, ese 20 % de menos se nota, pero a la larga lo agradeceré. De hecho, la salud de la misma es normal y tras 177 ciclos de carga, se mantiene al 100 %.

Concluyendo:

Mi experiencia con el iPhone 15 Pro es, de momento, más que positiva. Cumple sobradamente con todo lo que le pido, es un dispositivo resistente, tremendamente bonito y veloz, pero además, da respuestas a todas mis necesidades en el día a día de un periodista tecnológico.

Tal y como dije, se trata de opiniones muy personales y nada técnicas, son fruto del uso diario que le doy. ¿Es el mejor dispositivo que puedes encontrar actualmente en el panorama de móviles? Sinceramente, no lo sé, pero a mí no me ha defraudado de ninguna manera, y eso que ya venía del iPhone 14 Pro Max. Apple lo vuelve a hacer cada año y ya esperamos lo que nos deparará la serie 16, actualmente en las cocinas de los ingenieros en Cupertino. Solo espero que le acompañe un sistema operativo que lo dé valor, como ha sido en 2023.