Todas las funciones de iOS17 que debes conocer para sacarle partido a tu iPhone

La llegada de iOS 17 ha permitido incorporar una serie de novedades y funciones al iPhone que debes conocer. Si ya has instalado el último sistema operativo para el teléfono de los de Cupertino, estas son algunas de las funciones que puedes comenzar a utilizar desde ya.

Novedades de iOS 17 que debes emplear

En Reposo

Muchos de los usuarios utilizan su teléfono como acompañante nocturno y lo utilizan para ver la hora. Esta función permite que el iPhone muestre el reloj y el calendario, o bien, tu reproducción de música. Cuando lo tienes en posición horizontal y está cargando. No debes hacer nada, se activa de forma automática y tener un soporte es lo único que necesitas si quieres llevar tu teléfono a otro nivel. Es fantástico para quienes cargan el dispositivo mientras duermen o incluso, para quienes están muchas horas trabajando delante de un ordenador y no quieren perderse nada de lo que pasa en su teléfono.

Transcripción de mensajes

La aplicación de Mensajes, nativa del sistema iOS, es ahora una auténtica pasada. Si recibes una comunicación por audio, lo que es una nota de voz, tienes la opción de que se transcriba directamente a texto. Imagina que recibes un mensaje de audio en un entorno de trabajo y no puedes oírlo en ese momento, el iPhone se encargará de pasarlo a texto con una precisión absoluta. A colación de este asunto, también la opción de dictado queda bastante mejorada.

Mejoras en la app Salud

La aplicación Salud ya lleva un tiempo acompañándonos y mostrando registros interesantes, pero Apple es la primera compañía que se encarga de dar un paso adelante, registrando las emociones y pudiendo controlar la salud mental. Te recomendamos que leas la entrevista que realizamos en exclusiva a Lauren Cheung, psiquiatra estadounidense encargada de desarrollar esta función y que nos despejó todas las dudas sobre ello. Incluso la aplicación podría decirte si es necesario que recibas algún tipo de asistencia, según los registros que vayas dejando.

Contactos

Los contactos se pueden guardar ahora de una manera mucho más gráfica, en un formato póster, muy agradable de ver. Además, si te encuentras con otro usuario que también utiliza iOS 17 puedes intercambiar un contacto o la información que desees simplemente acercando un teléfono a otro y no teniendo que realizar nada más. Una función extremadamente útil cuando nos encontramos en ambientes laborales y deseamos compartir nuestro contacto con otros profesionales, o bien, recibir sus datos.

Dí que has llegado

Si has quedado con una persona para pasar la tarde, se ha hecho de noche y deseas comunicar que ya has llegado a tu destino, la aplicación Mensajes se encarga de avisar cuando ya estás en casa. Una función muy agradecida y que sirve para tener control sobre ciertos grupos de personas, como bien pueden ser adolescentes. Lo mejor de esta función es que si conoces el recorrido y sabes que vas a tardar aproximadamente 10 minutos en hacerlo, si en ese tiempo no has notificado que has llegado, la otra persona recibe un aviso, además de algunos datos autorizados previamente por el otro usuario, como el recorrido que ha hecho.

Más oportunidades en FaceTime

La aplicación para realizar videoconferencias permite que, si llamas a una persona y esta no responde, le puedas dejar un mensaje de vídeo. Sin duda, una manera de dejar constancia de que hemos realizado una llamada y que deseamos que vea ese mensaje en concreto.

Safari es más seguro

El navegador propio de Apple ofrece la posibilidad de crear perfiles específicos, según nuestras intenciones de navegación. Las contraseñas se guardan ahora de una forma todavía más estricta. Incluso puedes proteger la navegación mediante el sistema de Face ID, para que nadie pueda ver todo lo que has hecho.

Dispositivos compatibles con iOS 17

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone X S

iPhone X S Max

Max iPhone X R

iPhone SE (2.ª generación o posterior)

Estas son solo algunas de las novedades que se han incorporado a iOS 17, el sistema operativo para iPhone que vuelva a dar un paso delante en pos de la seguridad y de la funcionalidad. Hay funcionalidades muy útiles a las que ya puedes comenzar a sacar provecho, pero lo mejor es que descubras todo lo que tu teléfono tiene para ti.