iOS 17: descarga hoy la última actualización para tu iPhone

Será hoy cuando puedas descargar iOS 17 en tu iPhone. La última versión del sistema operativo de Apple podrá ser descargada desde las 7:00 de la tarde hora peninsular. En este artículo, queremos resumirte cuáles son las principales novedades sobre él, además de que conozca cuáles son los teléfonos compatibles con la actualización.

iOS 17: sus novedades

Hay algunos cambios interesantes en esta nueva versión del sistema operativo de iPhone. Entre ellos caben destacar todos los siguientes:

Mensajes

La aplicación de Mensajes será a partir de ahora mucho más funcional, ya que podrás integrar diversas aplicaciones en un mismo sitio. De la misma manera, la prestación de Aviso de llegada se perfila como muy útil, ya que informa a una persona que tú desees de que ya has llegado a tu destino o a tu casa. Un mensaje de audio también será transcrito al texto si así lo deseas y se incorporan más stickers para dar nueva vida a tus mensajes. Incluso puedes crear los tuyos propios desde la aplicación fotos.

FaceTime

La aplicación para realizar vídeo llamadas permitirá a partir de ahora incorporar efectos de realidad aumentada en 3D. Igualmente, podrás dejar un mensaje de vídeo o de audio, cuando alguien no puede atender tu llamada en FaceTime.

En Reposo

Una nueva experiencia llega al tu iPhone cuando se está cargando y lo pones en modo horizontal. Ideal para tu mesita de noche o lugar de trabajo, ya que no te vas a perder nada de lo que ocurre en tu teléfono, un perfecto compañero para esos momentos en los que necesitamos que el teléfono esté presente, pero de otra manera.

Widgets

Los widgets son a partir de ahora mucho más funcionales, ya que por ejemplo, podrás interactuar con elementos inteligentes de tu hogar como las bombillas por los altavoces directamente desde allí y dando un solo toque.

App Diario

Quizás pueda ser la aplicación que sustituya en cierta medida a la icónica Notas. En ella podrás escribir cualquier asunto que tenga que ver con momentos del día a día y guardar tus recuerdos. La app Diario es privada y nadie podrá acceder a ella.

Autocorrección

La autocorrección con iOS 17 va a ser mucho más intuitiva y podrás terminar palabras o frases enteras, simplemente pulsando la tecla de la barra espaciadora.

AirDrop

AirDrop permite una nueva función llamada NameDrop, con la que podrás compartir tu tarjeta de visita y transferirlos rápidamente a otro iPhone que tenga iOS 17, simplemente bastará con acercar un dispositivo a otro. Además, podrás compartir mucho más archivos, y no importa que los teléfonos se separen, terminarán de enviase a través de Internet.

Safari

Safari se vuelve mucho más privado, ya que permitirá el uso de los denominados perfiles y podrás utilizar uno u otro, según el tipo de búsqueda que desees. Igualmente, la navegación privada se vuelve todavía más funcional para evitar que seas rastreado. Sin duda, una de las funciones estrellas es que los códigos de verificación que recibas en la aplicación Mail, se rellenan automáticamente en Safari.

Mapas

La novedad más destacable es que los mapas estarán disponible sin conexión. Las rutas para vehículos eléctricos quedan optimizadas, pudiendo consultar en tiempo real cuáles son las estaciones de carga que hay en tu camino.

Siri

No es necesario decir «Hey» para que la asistente de Apple te haga caso, simplemente di su nombre. Además, puedes hacerle varias peticiones seguidas. Por ejemplo, que te recuerde que debes ir a comprar, y posteriormente pasar por la peluquería.

Spotlight

Es una de las funciones más útiles que tiene cualquier dispositivo Apple, y ahora va a mejorar los resultados, ya que facilita Atajos para que puedas acceder a lo que precisas de una forma mucho más rápida.

Salud

El compromiso de Apple con la salud es más que patente, pero incorpora una nueva opción de salud mental que puede ayudarte a mejorar tu calidad de vida.

Privacidad y seguridad

Si hay algo que caracteriza al iPhone, es tanto la privacidad como la seguridad, no solamente en las comunicaciones, sino en otro tipo de contenidos. Puedes activar una función que mostrará desenfocados los vídeos y fotos de carácter sensible y ya decidirás si deseas verlos o no. El Modo Aislamiento evitará que sufra algún tipo de ciberataques, por lo que puedes activarlo para aumentar la seguridad en el momento que lo decidas.

Dispositivos compatibles con iOS 17

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone X S

iPhone X S Max

Max iPhone X R

iPhone SE (2.ª generación o posterior)

Cómo descargar iOS 17

Permanece atento a tu teléfono a partir de las 7:00 de la tarde hora peninsular hoy 18 de septiembre. Si tienes las actualizaciones automáticas activadas, verás que la rueda de ajuste mostrará una notificación en color rojo. Si no aparece, puede seguir la ruta, Ajustes> General >Actualización de software y comprobar si la tienes pendiente.

Recuerda tener próxima una red Wi-Fi, ya que se trata de una actualización completa del sistema operativo, ya que iOS 17 tiene un peso de varios gigas. Si por cualquier razón andas corto de almacenamiento, puedes preparar previamente tu iPhone cargando algunos archivos en la nube, o bien, borrando aquello que no te interese. No hace más que ocupar un sitio muy útil en tu teléfono..