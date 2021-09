Victoria Abril se ha convertido en una de las actrices españolas con una amplia trayectoria internacional. Nacida en Málaga en 1959, su pasión por el arte arraiga desde que era pequeña, época en la que se interesó por la danza y estudió ballet clásico. Sin embargo, no fue hasta los 15 años cuando orientó su carrera profesional al mundo cinematográfico debutando como actriz en la película ‘Obsesión’, de Francisco Lara Polop.

Entre 1976 y 1978 la malagueña se hace muy popular al convertirse en azafata del concurso ‘Un, dos, tres… responda otra vez’, ideado por Narciso Ibáñez Serrador para Televisión Española. Numerosos proyectos han coronado la carrera profesional de Victoria Abril a lo largo de los años, llegando a cruzar fronteras por numerosos países del mundo.

Además, trabaja con asiduidad en Italia y especialmente en Francia, siendo candidata al ‘Premio César’ en dos ocasiones y estableciendo allí su residencia. Años y proyectos con lo que creó una de las carreras interpretativas más brillantes del cine español, en la que tienen cabida directores como Mario Camus, Jaime Chávarri, Manuel Gutiérrez Aragón, Pedro Almodóvar o Carlos Saura.

Asimismo, su talento y profesionalidad ha sido premiado con numerosas condecoraciones como una Concha de Plata a la mejor actriz en el Festival de San Sebastián. Además, también ha recibido por su trabajo en ‘Amantes’ el equivalente al Oso de Plata en el Festival de Berlín y ha sido candidata en nueve ocasiones (seis consecutivas) al Premio Goya.

Sin embargo, su salto a Hollywood con la película ‘Jimmy Hollywood’ de Barry Levinson no obtuvo el éxito esperado. A pesar de ello, Victoria Abril ha continuado sumando hitos a su carrera, sumándose actualmente al reto culinario de RTVE con el programa de ‘Masterchef Celebrity’.

Victoria Abril: «Qué pena que Pedro Almodóvar no me quiera ver ni en pintura”. Así se sincera la aspirante en las cocinas. Entra para verlo: Victoria Abril: Qué pena que Pedro Almodóvar no me quiera ver ni en pintura https://t.co/NjumoObPYc #MCCelebrity

— MasterChef (@MasterChef_es) September 16, 2021