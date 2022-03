Cuando se pensaba que Georgina Rodríguez había dado a luz, vuelve a aparecer en sus redes sociales luciendo barriguita. La influencer de moda ha preocupado a sus 36 millones de seguidores al no dar señales de vida en Instagram, puesto que su última publicación está fechada el 8 de marzo, cuando subió una fotografía por el Día de la Mujer.

“Women’s Day. Una mujer debería ser dos cosas: quien y lo que ella quiera- Coco Chanel”, así festejaba la novia de Cristiano Ronaldo este día tan señalado en el calendario. Desde entonces, la influencer desapareció del universo 2.0, lo que hizo saltar las alarmas por un posible parto prematuro. No es ningún secreto que su embarazo gemelar está casi en su etapa final y, como ella misma ha comunicado públicamente, saldría de cuentas en primavera, por lo que las especulaciones no han ido tan mal encaminadas. Sin embargo, Georgina ha vuelto a aparecer y los rumores se han esfumado por completo. Con una foto jugando en la piscina junto a sus pequeños, Gio ha dejado claro que aún no ha dado a luz.

El pasado mes de octubre, la pareja de celebrities compartía en sus respectivas cuentas de Instagram que esperaban dos bebés, una noticia que revolucionó el mundo del corazón. Cristiano Ronaldo y su mujer, que ya cuentan en su vida con cuatro pequeños, han decidido ampliar la familia. Y esta vez, se trata de gemelos, un niño y una niña en concreto. Una alegría que llegaba en el mejor momento profesional de la empresaria, pues el estreno de su documental Soy Georgina en Netflix estaba al caer y predecía –como así ha sido después- ser todo un éxito.

Hasta el quinto mes, la modelo no mostró públicamente su barriguita. Lo hizo con un post en el que lució un vestido ajustado negro que tituló como “tres corazones”, dejando claro que dentro de ella ya había dos latiendo. Aunque pocos son los detalles que la mujer del jugador del Manchester United ha compartido de su embarazo, lo que si confesó a ¡Hola! es que apenas había cogido peso, pero que las náuseas y las molestias se apoderaron pronto de ella. Ahora, afortunadamente, Gio se encuentra muy tranquila y deseando tener en brazos a sus bebés.

Georgina Rodríguez ha pasado a formar parte del baby boom del 2022. Son muchas las influencers que decidieron ampliar la familia este año, mientras otras han experimentado la magia de ser madres primerizas. Paula Echevarría sorprendía convirtiéndose en mamá de su segundo hijo a los 44 años; Verdeliss daba a luz a su noveno hijo el pasado mes de febrero; e Hiba Abouk lucía embarazo a finales de año, concibiendo al pequeño Naím dos días antes de San Valentín. El boom de la maternidad también nos ha dejado nombres como Alexandra Pereira, Anna Simón o Rihanna. Unas noticias que llegan para dar luz y alegría tras dos años de pandemia. ¡Enhorabuena mamás!