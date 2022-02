Georgina Rodríguez luce barriguita en mitad de un cambio profesional

Embarazada, radiante y feliz. Así se ha mostrado Georgina Rodríguez en su perfil de Instagram, con una foto donde se puede apreciar cómo su barriguita va creciendo con el paso de los días. Para comenzar su jornada laboral, la novia de Cristiano Ronaldo ha escogido un look working compuesto por leggings negros, snakers, americana de Balmain y un jersey de cuello alto en color beis que resalta sus curvas de premamá.

La empresaria de 28 años anunciaba su embarazo en el tercer mes de gestación, concretamente el 28 de octubre con una foto en sus redes sociales donde la pareja enseñaba feliz una radiografía de dos bebés. “Encantados de anunciar que estamos esperando gemelos 👶🏻👶🏻. Nuestros corazones están llenos de amor, no podemos esperar a conocerte”, escribió emocionada por entonces. La pareja convertirá su familia en aún más numerosa con la llegada de los pequeños. Aunque, por el momento, han decidido mantener en la intimidad los nombres de sus futuros hijos, Gio y Cristiano han querido compartir con sus seguidores que sus hijos tendrán un hermanito y una hermanita.

Carrera profesional

La noticia llega en el momento más álgido de la carrera profesional de Gio, cuando su documental emitido en Netflix, Soy Georgina, está dando la vuelta al mundo entero. Esta mezcla de reallity y documental muestra no solo la casa de la pareja, sino el día a día de la empresaria y hasta su corazón. Viviendo una vida de ensueño y rodeada de lujo, Gio reconoce lo “afortunada” que es y lo agradecida que está por poder “viajar a los mejores sitios del mundo”, pero también “escoger los mejores colegios y extraescolares” para sus hijos. Además, la empresaria muestra a su “séquito de queridas”, su círculo de amistades que pertenecen a su vida antes de conocer a Cristiano. El grupo lo forman su hermana Ivana, su asesora Elena y sus antiguos compañeros de trabajo, Iván y Mamen. Pero no todo queda ahí. La serie también muestra otra faceta del futbolista. Lejos de los campos de fútbol, el actual jugador del Manchester United explica cómo el fútbol “te quita mucha vida” cuando tiene que compaginar su profesión con su familia. Ahora, la vida profesional de Georgina ha dado un giro inesperado, un nuevo capítulo que afronta con mucha ilusión. Ramón Jordana, el que actualmente es su representante, ha abandonado UNO Models -una de las agencias de modelos líderes en España- para crear su propia agencia de representación bajo el nombre de Angels Project y la empresaria no ha querido abandonarle en este nuevo episodio. Es por esto que la modelo española ha cerrado un capítulo de su vida y ha comenzado otro de la mano de Ramón, con el objetivo de seguir trabajando con él.

Amor a primera vista

Tal y como cuenta la protagonista de Soy Georgina en su documental, lo suyo con Cristiano Ronaldo fue un flechazo, una casualidad del destino. “Fue un jueves de verano. Trabajaba en Gucci. Me tocaba salir a las 5 y me llamó un compañero que me quedara media hora más para atender a una clienta” comienza relatando. Cuando por fin se acababa su jornada laboral y salía de la tienda para dirigirse a su casa apareció un hombre con un niño y un grupo de amigos. Se trataba del que más tarde sería el amor de su vida. “Guapísimo. El niño me saludó muy educado y se rió. Empecé a sentir cosquillas en el estómago. Y pensé: ¿Qué me pasa? No quería ni mirarle, tenía mucha vergüenza”, continúa. Poco a poco empezaron a coincidir en eventos hasta que Ronaldo dio el paso invitándola a cenar. “Pensé: ha llegado el momento” y hasta ahora, con una relación consolidada, cuatro hijos y dos bebés en camino.