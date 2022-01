Aunque no es lo normal, los cambios de 180 grados existen. Y si no, que se lo digan a Georgina Rodríguez. Fue a raíz de su relación con Cristiano Ronaldo cuando la influencer comenzó a acaparar la primera plana mediática, pero eso no quiere decir que su vida haya sido nada fácil. A sus 27 años, la modelo ha vivido en primera persona las dificultades que conlleva haber nacido en el seno de una familia humilde, lo cual le permitió ver las dos caras de la moneda y alcanzar lo más alto de la fama sin dejar de lado sus inicios.

Para mostrar al mundo su recorrido, será el próximo 27 de enero cuando llegue a Netflix la docuserie protagonizada por Georgina. En un intento por desvelar todos y cada uno de los entresijos de su pasado, la pareja de Cristiano tendrá la oportunidad de hablar sobre cómo ha sido su vida hasta llegar a lo que es a día de hoy, pasando por su infancia y su juventud. Como no podía ser de otra manera, Rodríguez también podrá explicar cómo conoció al delantero del Manchester United y cómo han avanzado en su relación hasta convertirse en uno de los tándem más consolidados a nivel internacional.

Para ir abriendo el apetito sobre su producción más personal, la influencer ha compartido con sus casi 30 millones de seguidores de Instagram un pequeño adelanto de lo que podremos ver en la plataforma de entretenimiento en escasos veinte días. En una de sus publicaciones más esperadas, Georgina deja ver el tráiler de lo que ha sido la historia de su vida: “Mi llegada a Madrid fue tremenda. Estuve buscando muchos pisos baratos. 300 euros. Y acabé durmiendo en un piso que había sido un trastero. Un frío en invierno y un calor en verano… El día que conocí a Cristiano, mi vida cambió”, confesaba. Unas durísimas palabras que en nada se asemejan a la realidad que a día de hoy vive la hispanoargentina, que aparece caminando por la capital mientras observa un enorme cartel de Netflix en el que aparece plasmada una frase contundente: “Antes vendía bolsos en Serrano, ahora los colecciona”. Y es que en una tienda de moda de esta exclusiva y concurrida calle de Madrid fue donde su suerte cambió por completo al toparse con el futbolista portugués.

Lejos de ser un intento por mostrar su riqueza o sus lujos, el objetivo de este documental es que se muestre la parte más personal de Georgina. Y es que su función en las redes sociales va mucho más allá de hacer ver una vida idílica, llegando a envolverse en grandes proyectos solidarios que ha plasmado en sus redes sociales. Uno de ellos el que lleva a cabo la fundación Nuevo Futuro, una ONG “de niños tutelados por la Comunidad de Madrid” que ha conseguido conquistar a Rodríguez y ha dejado ver su lado más humano y más volcado con la mejora de la sociedad.