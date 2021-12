Después de ser despedido por seres queridos en la Marbella que le nombró hijo adoptivo, los restos mortales de Manolo Santana han sido trasladados hasta Madrid. La Caja Mágica ha sido el recinto elegido para instalar una capilla ardiente por la que desde primera hora de este lunes 13 de diciembre pasan varios amigos, familiares y personas vinculadas con el deporte rey de la raqueta, el mismo en el que el madrileño hizo historia al ganar cuatro Grand Slam.

Uno de los primeros en llegar ha sido Feliciano López. Como director del Mutua, torneo tenístico referencia de la capital y que se disputa en la Caja Mágica, ha querido estar presente en las instalaciones del sur de Madrid desde bien pronto. A su lado ha estado su inseparable mujer, Sandra Gago. El rostro de ambos era de circunstancias y de profunda pena por haber perdido a uno de los mejores tenistas españoles de toda la historia.

La esposa de Santana, Claudia Rodríguez, no podía faltar. La colombiana ha estado cerca del féretro de Manolo Santana y se le ha visto absolutamente abatida.

Se espera que durante el día de hoy se dejen caer por allí varias personas relevantes como los hijos del deportista. Bárbara ha sido la primera en llegar. La gran atención está puesta, sin lugar a dudas, en Alba Santana. La hija que Manolo Santana tuvo con Mila Ximénez viaja desde Ámsterdam para despedirse de su padre, después de no poder asistir a su despedida en Marbella. Alba no se ha pronunciado sobre la pérdida de su progenitor y es un secreto a voces que la relación entre ellos era inexistente desde hacía años. Sin embargo, quiere estar presente en el último adiós y en el homenaje que se le ha preparado. Para ella es el segundo mazazo ya que en junio de 2021 vio morir a su madre tras no superar el cáncer que padecía.

El último adiós que se le brindó en la ciudad malagueña estuvo marcado por la presencia de rostros importantes de la talla de Garbiñe Muguruza, Conchita Martínez, Emilio Butragueño o Feliciano López. Evidentemente, tampoco faltó su mujer, Claudia Rodríguez, quien estaba completamente descompuesta por perder al «amor de mi vida», tal y como ella misma reconoció. De Manolo Santana destacó que «lo mejor que él tenía era su humildad, su sencillez, lo noble que era».