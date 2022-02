Paula Echevarría sorprende al desvelar quién es el padrino de Miguel Jr

Paula Echevarría ha celebrado este fin de semana el primer Carnaval de su pequeño y lo ha hecho con un plan de lo más casero: una comida en casa con sus amigos. Tal y como ha compartido la protagonista de Velvet en su perfil de Instagram, la velada ha comenzado con una barbacoa que se ha alargado hasta la hora de la cena.

A la reunión han acudido algunos rostros conocidos como Fernando Sanz, Ingrid Asensio, Natalia de la Vega o Isabel Navarro. Pero, sin duda, el protagonista ha sido Miguel Jr quien, con tan solo 10 meses, ha recibido a los invitados vestido de Batman, con una capa negra que miraba asombrado y unas orejitas de gato. “Mi superhéroe”, ha compartido Miguel Torres en su Instagram. Sin embargo, la noticia para los más de tres millones de seguidores de la actriz ha sido la revelación de la persona nombrada como padrino del pequeño: Poty Castillo. Ha sido la propia madre la que lo ha publicado en las historias de la red social con una foto muy divertida de los dos mirándose.

El coreógrafo rompió su amistad con la exmujer de Bustamante tras conocer el divorcio de la actriz y el cantante. Poty contaba en Viva la vida que estuvo siete meses evitando cualquier contacto con la actriz para no enfadar al intérprete de Mi consentida, pero llegó un momento que no pudo hacer más para salvar su amistad con él y decidió recuperar el tiempo perdido con Echevarría, alegando que pocas cosas peores había que tener “celos de una amistad”. Parece ser que el exconcursante de la primera edición de Operación Triunfo se habría enfadado con él porque supo desde un primer momento que Paula estaba con Miguel Torres y no se lo contó, algo que niega rotundamente el afectado. Sea como fuere, parece que desde hace casi tres años, la amistad entre la actriz y el coreógrafo está más que consolidada y va viento en popa, tal y como ha dejado claro al nombrarle padrino de su hijo.

A la celebración de la fiesta de los disfraces también han acudido Miguel Melgar, el director deportivo de CF Fuenlabrada y amigo de la pareja, quien se ha presentado con un regalo para el protagonista de la tarde. Como no podía ser de otra forma, le ha regalado un balón de fútbol, regalo que parece haber encantado al pequeño. “Su primer balón de fútbol…No podía venir de otro”, ha escrito la protagonista de El comisario junto a una foto de los dos. Aún sin cumplir el año, el hijo de Paula Echevarría y Miguel Torres parece sentirse atraído por el fútbol y no es para menos, pues su padre ha estado toda la vida vinculado a la disciplina y actualmente trabaja como comentarista deportivo. Y es que, estos meses, la pareja está en un proceso de experimentación, pues están viviendo ‘las primeras veces’ de su bebé, como su primera vez en la playa o sus primeras Navidades y ahora ha llegado su primer contacto con el fútbol. Algo de lo que –seguro- se siente muy orgulloso su padre.