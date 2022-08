Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, ‘británicos adoptados’ con el gozo en un pozo

Poco menos de un mes queda para que se cierre, definitivamente, el mercado de fichajes del panorama futbolístico. Pese a que en un primer momento sonaron rumores de que cabía la posibilidad de que Cristiano Ronaldo volviera a Madrid para jugar en el Atlético, lo cierto es que ahora todo apunta a que vestirá la camiseta del Manchester United de cara a la próxima temporada. Algo que haría que, tanto él como Georgina Rodríguez y sus hijos; Cristiano Jr, Eva, Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda, tuvieran que permanecer en tierras británicas hasta nueva orden.

Pese a que, durante el año pasado era para el jugador portugués todo un reto volver al equipo que le vió crecer tras doce años en otros clubes, lo cierto es que esta nueva temporada no parece ser de lo más ilusionante para el delantero. Los conocidos como diablos rojos no han conseguido clasificarse para Champions, una competición que el astro querría jugar a toda costa y que, parece que en los próximos meses no podrá tocar. No obstante, lo que sí tendrá el exmadridista es el apoyo de sus seres queridos, convertidos ya en los grandes pilares de su vida que le siguen allá donde va.

Desde que perdieron a uno de los bebés que esperaban durante el pasado 18 de abril, Cristiano y Georgina han permanecido más unidos que nunca. Pese a que la hispanoargentina solía tener una gran actividad en redes sociales, dejó aparcado temporalmente el universo 2.0 para sanar sus heridas y centrarse plenamente en el cuidado de la pequeña Bella Esmeralda, algo que ha conseguido con creces. Por el momento, y en un intento por volver poco a poco a retomar sus quehaceres, la influencer ha disfrutado de diferentes planes en la capital española, eso sí, en compañía de todos sus hijos. Uno de los más especiales tuvo lugar el pasado 19 de julio, cuando la de Jaca se desplazaba hasta el WiZink Center de Madrid para presenciar el primer concierto de Rosalía en la ciudad y demostrar que sigue estrechamente ligada a ésta. Aún así, es evidente que guarda grandes recuerdos del Reino Unido y de todo lo que ha vivido allí, ya que se trasladó hasta el país en cuestión cuando terminó de estudiar para continuar formándose académicamente mientras mejoraba su nivel de inglés en la ciudad de Bristol, donde ejercía como perfecta niñera. A día de hoy, Georgina parece haberse adaptado a la perfección al entorno de su pareja, manteniendo una muy buena relación amistosa con algunas WAGs de la talla de Coolen Rooney, la esposa de Waynee Roney.

Por su parte, y dada la profesión de su padre, los pequeños de la casa están teniendo oportunidad de contactar con distintas culturas e idiomas, los cuales aprenden en los mejores colegios de cada país al que se trasladan. Por si fuera poco, todos los niños suelen estar apuntados a diversas actividades extraescolares que fomentan su integración y desarrollan sus capacidades.