En las últimas horas, las redes sociales se han revolucionado por un posible regreso de El Canto del Loco. La locura se ha desatado entre los fans del grupo que marcó a toda una generación desde la segunda mitad de la década de los 90. Y es que Dani Martín tiene una sorpresa preparada para el próximo 6 de octubre.

Todo surgió a raíz de un vídeo publicado en las redes sociales del artista madrileño, en el que da a entender que después de más de una década separados, podrían volver a reunirse.

Desde entonces, la expectación está siendo máxima y las visualizaciones en el vídeo, que simula una escena de una taxista y el artista, en la que ella le reconoce como el vocalista de El Canto del Loco, y le pregunta si el grupo va a volver, no paran de crecer. Pero, ¿qué hay de cierto en la supuesta vuelta del grupo?.

Si bien es cierto que el vídeo da a entender un supuesto regreso de El Canto del Loco, parece que los tiros no van por ahí. Muchos se llevarán una desilusión, debido a las expectativas que se han generado tras el vídeo publicado por Dani Martín, pero todo apunta a que la sorpresa que tiene preparada, no tiene nada que ver con una vuelta del grupo madrileño.

Aun así, sí que tiene que ver con El Canto del Loco. Durante una entrevista con Cadena Dial el pasado mes de mayo, Dani Martín confesó que durante el confinamiento de hace un año, se reencontró con las canciones de El Canto del Loco y le transportaron a “aquellos años locos”.

De esta forma, tal y cómo reveló durante la entrevista, el artista volvió a grabar 10 canciones icónicas de grupo para lanzarlas en un disco recopilatorio, que vería la luz a finales de este año. Y ese momento ha llegado. Aunque probablemente no es la noticia que los fans más nostálgicos de El Canto del Loco se esperaban, sigue siendo una gran noticia, pues de alguna manera, aquellas canciones que marcaron a toda una generación, volverán a cobrar vida.

A continuación os dejamos el fragmento de la entrevista con Cadena Dial, en la que Dani Martín confiesa su idea de lanzar un álbum recopilatorio de El Canto del Loco: “Me reencontré con las canciones de El Canto del Loco. Decidí grabar 10 canciones en mi estudio después del confinamiento y hemos hecho un disco que tenía pensado lanzar antes de Lo que me dé la gana. Ya lo dije aquí, por si iba mal Lo que me dé la gana, que la gente no pensara que lo había sacado para resarcirme. Hemos hecho un disco que para mí representa lo que era El Canto del Loco: su espíritu, su actitud, su manera. Es un disco sin duetos y con una caña brutal”.