Joaquín Sánchez, centrocampista del Betis ha sido el invitado estrella de El Hormiguero este miércoles. Ha acudido al formato, presentado por Pablo Motos para promocionar su nuevo proyecto profesional y, es que se ha convertido en el nuevo presentador del programa El Novato, donde entrevistará numerosos rostros conocidos y personajes de actualidad de la crónica social de nuestro país. Muy emocionado ha revelado que espera estar “a la altura”. De hecho, ha pedido personalmente a Motos si podía entrevistarlo. “Quiero que te sientas tan cómodo como me siento yo cada vez que vengo aquí”, ha dicho Joaquín en un arranque de sinceridad.

Pablo y el deportista se han adentrado en el terreno personal y ha sido cuando Joaquín ha contado con detalles cómo fue el inicio de su relación con su mujer, Susana Saborido. «Llevamos 20 años juntos, 16 de casados», ha revelado orgulloso de su relación. «¿Al principio no se fiaba de ti? «, ha preguntado Motos. «Ni ahora», ha respondido con el invitado con el humor que tanto le caracteriza.

«Bueno, al final es complicado la vida un futbolista. Siempre fuera… y bueno poco tiempo en casa…», ha comenzado explicado Joaquín sobre qué es lo que pensaba su mujer nada más conocerle. «De hecho, empecé con ella quedando a tomar café y no en Sevilla. Yo le decía ‘Susana, gorda vamos a tomarnos un cafecito, venga dónde vamos y ella me decía un pueblo, nunca en Sevilla. Y yo le decía ‘¿por qué?’ y ella me decía ‘para que vean contigo con la fama que tenéis los futbolistas….», ha explicado.

Después, Sánchez ha confesado que a los cuatro meses Susana ya comenzó a confiar en él. «Me presentó a su madre y su madre no me conocía. Nos fuimos a comer y bueno, y empezó a hablar y no paraba y yo notaba como su hija la daba patadas por debajo de la mesa. Estabamos en el postre y yo no había comido nada porque no me daba tiempo a meterme la cuchara en la boca, y bueno fue agradable», ha explicado entre risas.

Durante su paso por el programa, Joaquín también se ha sincerado sobre cómo se siente sabiendo que tiene su retirada como jugador cada vez más cerca. «Retirarse en una profesión que has vivido desde pequeñito es muy complicado. Porque la gente me dice ‘te tienes que retirar cuando estés en lo más alto’ y claro, yo me digo que cómo voy a hacer eso cuando estoy jugando y disfrutando que es lo que me ha pasado. Pero lo que ocurre es que tengo 40 y ya no juego», ha dicho.

«Tomar la decisión es muy complicado porque la ilusión la sigo teniendo y sigo disfrutando, pero claro ahora juego más minutos. Cuando ya uno entrena demasiado bien es que ya juega poco. El que juega normalmente, entrena poco…», ha añadido. «He pensado mucho en el día de después cuando me retire. Cuando no vaya al campo, no huela a césped, los compañeros… no sé por muchas cosas que tenga para hacer y gracias a dios tengo el futuro plantado, pero creo que al final eso lo voy a echar mucho de menos y me acostaré pensando en el fútbol», ha terminado diciendo.