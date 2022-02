Tamara Gorro desvela el destino que escogió para “desconectar”

Vuelta a la normalidad para Tamara Gorro. Nadie duda de que las últimas semanas no han sido nada fáciles para la influencer. Y es que tras haber anunciado que padece un problema de salud mental, la extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa tuvo que hacer frente a su separación de Ezequiel Garay. Dos durísimos varapalos por los que decidió alejarse temporalmente del mundo virtual para darse un respiro y volver con más fuerza que nunca.

En su retiro, Tamara confesó que había optado por sumergirse en un viaje con el que pudiera “desconectar del mundo”, y así lo hizo. La segoviana apenas utilizó sus redes sociales para que su terapia particular surtiera efecto, haciendo acto de presencia en ellas tan solo unos días después para anunciar su vuelta a nuestro país: “Mi último despertar aquí… Hoy marcho para España. Estos días me dedico a estar con mis hijos y mi familia (muero por verlos), la semana que viene, estoy con vosotros y os cuento cositas. Os echo tanto de menos… Os dejo el finde libre de intensidad familia virtual. Eso sí, necesito saber si todo está en orden. ¿Estáis bien?, ¿algo en lo que os pueda ayudar? Os amo”, escribía la modelo. Pero, ¿dónde había ido?

El paradero desconocido de Tamara se convirtió en todo un enigma para sus 2 millones de seguidores, que en este tiempo intentaron averiguar sin éxito el destino elegido por la influencer para descansar. Pero no fue hasta hace unas horas cuando la joven reveló por fin dónde había pasado los últimos días. Por medio de un vídeo de Instagram cargado de momentos, Gorro compartía con sus fans todo lo que había hecho en los últimos días: “ASÍ FUE MI VIAJE A EE.UU. Playa, descanso, lectura, paseos, deporte, comer, y… ¡salí a bailar familia virtual! Pasé por todo tipo de emociones: mucha paz, tristeza, alegría… Y me permití sentir todo: Reír, llorar, pesar mucho y escuchar. PD: os iré subiendo fotitos que me hice. ¡OS QUIERO”, escribía, con unas palabras que dejaban entrever que este retiro había surtido efecto y que poco a poco la joven se recuperaba de su malestar.

Pese a que aún no se saben más detalles sobre este viaje exprés, todo apunta a que la creadora de contenido podría haber ido acompañada. Aunque en sus vídeos solo aparece ella, muchos de ellos están grabados por otra persona, lo que indicaría que en estos momentos tan difíciles podría haberse apoyado en alguno de sus pilares fundamentales.

En este breve repaso de su estancia en Estados Unidos, a Tamara le ha dado tiempo a hacer de todo: desde deporte hasta tomar el sol, bailar, bañarse en la playa e incluso tatuarse. Además, a través de sus stories de Instagram ha aprovechado para decir alto y claro que “está contenta” y que ha recuperado 1 kilo, aunque sigue con su filosofía de vida y prefiere ir “poco a poco” y con cautela, disfrutando de las pequeñas cosas como ir a terapia, mimarse a sí misma o estar con sus pequeños.