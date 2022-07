La hija de Ana María Aldón presume de profesión en medio del vendaval mediático de su madre

Desde el pasado fin de semana, Gema Aldón no ha dejado de acaparar titulares. La joven hizo una de sus primeras televisiones definitivas en Déjate querer con el único objetivo de dar una sorpresa a su madre, la cual no estaría atravesando su mejor momento mediático a consecuencia de una supuesta crisis con su marido, José Ortega Cano.

Durante toda su conversación con Toñi Moreno, la hija de Ana María Aldón mostró una sinceridad que no pasó desapercibida en el panorama nacional, razón por la que cada vez son más las personas que siguen muy de cerca sus pasos, más aún teniendo en cuenta que quiere seguir permaneciendo en un segundo plano a nivel televisivo. Prueba de ello es su última publicación en Instagram, en la que presume de haberse convertido nada más y nada menos que en agente funeraria especializada en embalsamientos tras mucho tiempo de preparación estudiantil: “Desde pequeña me enseñaron que todo en la vida se gana a base de esfuerzo y trabajo duro. Hoy día no puedo estar más orgullosa de mí misma”, escribía en el pie de una imagen en la que aparece ataviada con el uniforme de su profesión: “Por todas las noches que me llevé hasta las tantas estudiando, por los días sin playa, sin piscina y sin poder salir a disfrutar con mi familia… Porque la obligación de estudiar para poder tener un buen futuro me tenía la cabeza ocupada 24/7. Hoy puedo decir que gracias a todo ese esfuerzo soy agente funeraria especializada en embalsamientos. Gracias a todos los que confiaron en mí, sobre todo a mi mamá”, sentenciaba, haciendo un claro guiño a su progenitora en medio de la tormenta mediática.

Enfadada con la familia de su madre

De esta manera, Gema ha mostrado a los espectadores una faceta mucho más distendida y amigable de sí misma que el pasado sábado, día 16 de julio, cuando dejaba entrever que estaba visiblemente enfadada con la familia del marido de su madre: “Siento que mi madre vale mucho más de cómo la valoran”, confesaba, para después admitir que la diseñadora “no es del todo feliz con la vida que tiene”. Es por ello que, en medio de la popularidad de la familia política de Ana María, Gema prefiere seguir estando en un hermético segundo plano, saliendo a la luz únicamente cuando su madre lo necesita: “Lo fácil que es vivir en la vida de cada uno sin meterse en la de los demás. Pero sobre todo con lo bonito que es el respeto no entiendo por qué no lo tiene todo el mundo”, argumentaba ella misma, lanzando así un dardo a algunos de los rostros más conocidos de la televisión, como por ejemplo Gloria Camila, con quien desveló no mantener una muy buena relación a raíz de los continuos desprecios de la influencer hacia Ana María Aldón, los cuales habrían terminado dinamitando una relación que a priori parecía ser idílica entre ellas.