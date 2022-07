Las reacciones a las últimas declaraciones de Ana María Aldón no se han hecho esperar. La mujer de José Ortega Cano concedió durante la pasada noche del sábado una entrevista de lo más esperada que, además, supuso su regreso a la pequeña pantalla tras varias semanas alejada de la vida pública.

La andaluza dio respuesta a todas las polémicas que le han rodeado en los últimos tiempos, entre ellas, a su supuesta mala relación con Gloria Camila. La colaboradora de Viva la vida no solo aclaró que actualmente no tienen contacto, sino que, además, aseguró que veía prácticamente imposible una reconciliación entre ellas: “La reconciliación es difícil porque no todo se sabe”, confesó emocionada.

Sus palabras parece que no han sentado nada bien a la hija de Ortega Cano, que este mismo domingo ha hecho uso de sus redes sociales para contestar tanto a la andaluza como a su hija, Gema Aldón. Ella, por su parte, aseguró que llegó un momento en el que decidió alejarse de la joven al ver “cosas y actitudes” que no le terminaron de gustar y que, bajo su punto de vista, no ha valorado a su progenitora tal y como ella merecía.

Antes de regresar a España y volver a enfrentarse de nuevo a la realidad, la hija de Rocío Jurado ha querido conocer, de primera mano, todo lo que Ana María y Gema dijeron de ella en Déjate querer, el programa de Toñi Moreno que ambas visitaron durante la noche anterior.

“Con lo fácil que es dar una opinión sin tener necesidad de faltar el respeto. Por favor, ahorraros el venirme con historias del pasado a justificar vuestras actitudes del presente”. Estas han sido las palabras con las que Gloria Camila ha respondido a la madre de su hermano y a la hija de esta. Y es que, aunque Gloria no ha sido demasiado explícita y no ha explicado realmente a qué historias y actitudes se refería, sí ha dejado entrever lo decepcionada que se siente con la madre y con la hija. Su mensaje acompañaba a una fotografía en la que la joven aparecía posando sonriente junto a una taza de café.

Cabe destacar que este nuevo paso al frente de Gloria Camila ha sido dado durante su estancia en Rumanía, hasta donde se ha trasladado este fin de semana para asistir a la boda de una gran amiga suya. Se sabe que allí ha podido desconectar de todas las polémicas que rodean a su familia en España y, con ello, desmarcarse de todo este escándalo mediático.

Todo parecía apuntar a que Gloria iba a mostrarse indiferente ante la que tal vez sea una de las entrevistas más comentadas de Ana María Aldón, pero nada más lejos de la realidad. Aparentemente molesta con todo lo comentado durante la noche anterior, la colaboradora de Ya son las ocho ha decidido romper su silencio y contestar públicamente a lo que parece haberse tomado como un ‘ataque’. Aun así, ella ya advirtió de que aprovecharía la mañana del domingo para ponerse al día. Y así ha sido.