Después de la tormenta siempre llega la calma. Desde que se conociera la separación de Omar Sánchez y Anabel Pantoja tan solo cuatro meses después de darse el ‘sí, quiero’, el windsurfista ha tenido que hacer frente a unos meses muy complicados, marcados sobre todo por el nuevo romance de su todavía mujer. Aunque no estaba en sus planes enamorarse de nuevo, la sobrina de Isabel Pantoja encontró en Honduras su nueva ilusión. Un giro de 180 grados para ‘el negro’ que, tras recomponerse de este mazazo, ha decidido rehacer su vida de la mano de otra mujer y con nuevos proyectos profesionales por delante.

Tal y como él mismo ha anunciado en Viernes Deluxe, ha decidido dar un paso al frente y embarcarse de nuevo en una aventura televisiva, convirtiéndose así en el segundo concursante confirmado de Pesadilla en el paraíso. Recuperando la sonrisa, el deportista ha confesado que ha tardado mucho tiempo en tomar la decisión, teniendo que preguntarle primero a su familia para conocer su opinión. “Tengo muchas ganas”, se ha sincerado. Además, Omar ha comunicado que Anabel ha conocido su participación en el programa en ese instante, pues no es algo que haya querido consultarle: “Ella tiene su vida y yo la mía. No sé qué le parecerá a Anabel, pero yo ya tengo mi vida. Entro en el concurso como Omar Sánchez, no como el novio ni el marido de Anabel Pantoja. Anabel es una persona importante para mí, pero forma parte de mi pasado”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Omar Sánchez (@omar_sancheze33)

Ahora, completamente renovado, está dispuesto a que la audiencia conozca al verdadero Omar, una persona divertida y llena de sorpresas, y no la persona que mostró ser en Honduras: “Cuando entré en Supervivientes estaba mi relación con Anabel un poco tomada e iba presionado porque era el novio de ella y no Omar. Quería hacerlo siempre bien y me preocupé bastante. Le di muchas vueltas a la cabeza por lo que pudiera estar pasando fuera. Ahora soy fuerte y he luchado por mí todo este año”.

Y es que, aunque no sabe si antes de embarcarse en esta nueva aventura firmará el divorcio con la sobrina de la tonadillera, lo que tiene claro es que entrará en calidad de hombre soltero. “No tengo ninguna relación ni ningún compromiso”, ha sentenciado. Pues, pese a estar conociendo a Raquel Lozano, el windsurfista ha dejado claro que, hoy por hoy, está soltero -pero sin cerrar las puertas al amor: “No sé lo que me pasará ahí dentro, sería mucha casualidad que me pasara lo mismo que a Anabel en Supervivientes”.

Este nuevo programa reunirá a un grupo de concursantes famosos que pasarán a convivir en una granja sin ningún tipo de comodidades a su disposición. Un auténtico paraíso en plena naturaleza que podría convertirse en una verdadera pesadilla. Un reality show marcado por las complejas tareas y la difícil convivencia que supondrá un auténtico desafío para todos los concursantes que se enfrentan al reto. Será el próximo cuatrimestre de 2022 cuando el show vea la luz y, por el momento, Omar Sánchez se ha convertido ya en el segundo concursante, uniéndose así a Pipi Estrada, que fue el primero en anunciar su participación en el paraíso.