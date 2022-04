Manuel Bedmar rompe su silencio tras salir a la luz su supuesta infidelidad

La relación entre Rocío Flores y Manuel Bedmar está en el ojo del huracán. La noticia sobre una posible infidelidad por parte de él ha inundado la prensa rosa y, unos días después, la presunta amante se ha sentado en Viernes Deluxe para dar su testimonio. Así, Laura Gutiérrez ha acudido al espacio televisivo para destapar los encuentros íntimos y sexuales que habría mantenido con el protagonista, mientras este estaba con Rocío, enfrentándose al polígrafo de Conchita para contar su verdad.

Rocío Flores, firme en su decisión de no dar declaraciones al respecto, ha mantenido su silencio. Sin embargo, para sorpresa de todos sus seguidores, quien sí ha hablado ha sido Manuel Bedmar que, a pesar de no ser habitual que se pronuncie sobre un controvertido tema, ha publicado una foto en su perfil de Instagram donde ha dejado clara su postura. “Importancia a lo importante! Adiosssss”, ha escrito en su perfil. A pesar de las pruebas que Laura ha mostardo en el Deluxe, donde se confirma su deslealtad, el malagueño ha dejado claro que hace caso omiso al tema y que continúa apostando por su relación con Rocío, a pesar de no haber desmentido las palabras de la joven que afirma haber tenido una relación con él.

De igual forma, su novia Rocío Flores, sin pronunciarse al respecto ha entrado en El programa de Ana Rosa para comunicar que su relación seguía su curso y que se negaba a hablar sobre una persona anónima y alejada del medio, haciendo referencia a Manuel: “Tengo una relación con una persona que no es pública. Estoy bien, todo está en orden, mi vida sigue siendo absolutamente igual. Me mantengo en mi línea y no voy a hablar de mis relaciones personales”.

El polígrafo de Laura Gutiérrez

La presunta amante, Laura Gutiérrez, ha sido muy constante en su argumento y, tras sincerarse para Lecturas, no ha dudado en sentarse en Telecinco y enfrentarse al polideluxe. Allí, la invitada ha confesado que el roce comenzó cuando una noche se quedó a dormir en cada de la influencer mientras ella no estaba. “Al final nos arrimamos los dos”, ha contado, señalando que solo mantuvieron relaciones en esa casa una vez. A pesar de las infinitas conversaciones subidas de tono que se alargaron en el tiempo, la joven ha explicado que no llegaron a más “porque no se dio el caso”. Además, a afirmado de forma contundente que él ya no estaría enamorado de Rocío, justificando su declaración alegando que si no “no habría seguido adelante con las infidelidades”.

Laura, ha reconocido también que llegó a abrir los armarios de la hija de Rocío Carrasco y que, cuando esta se enteró del affaire de su novio, cambió hasta el colchón de su habitación. Sin embargo, ha explicado que Manuel no estaba a gusto en esa relación, pues se quejaba mucho de lo “controladora” que era la nieta de Rocío Jurado con la compra y con que saliera de casa, para saber así qué hacía su chico. Como gota que colma el vaso, la joven ha confesado que Olga Moreno conocía está información, sin embargo, le recomendó a la nieta de Rocío Jurado que siguiera adelante con la relación.

Sea como fuere, la vida de Rocío Flores ha dado un giro de 180 grados en apenas dos años. Convirtiéndose en uno de los personajes más aclamados de Telecinco, la hija de Antonio David Flores ha encontrado la fama en la pequeña pantalla, aunque eso suponga estar constantemente en el ojo del huracán.