Rocío Flores despeja los rumores sobre su ruptura con Manuel Bedmar

Rocío Flores despeja los rumores y declara abiertamente que sigue con Manuel Bedmar. Después de semanas de especulaciones sobre la situación de la pareja, la hija de Rocío Carrasco ha intervenido una vez más en El programa de Ana Rosa y se ha referido a Manuel como su pareja, algo que ha llamado la atención de los colaboradores, convencidos de que Rocío y Bedmar habían puesto punto final a su historia. De hecho, mientras que ella misma no ha hablado de este presunto distanciamiento, quien sí que comentaba la situación era su cuñada, Gloria Camila:»me he quedado igual, esta mañana me lo han mandado. Conozco a Manuel y es un súper buen chico. Atento, amable… No tiene nada que ver con la tele, trabajador… Yo tampoco me lo esperaba. De ser cierto, no me lo esperaba y me daría mucha pena porque hacían una pareja súper bonita y congeniaban muy bien», explicaba en una intervención en Ya son las ocho.

Ahora, Rocío ha confirmado que la pareja sigue junta, pero ha insistido en que, mientras que ella es una persona con un trabajo público, no así Manuel Bedmar, que prefiere mantenerse al margen: «Yo trabajo en televisión, soy personaje público, pero nunca he hablado de mi relación por lo que ya he explicado. Creo que me merezco vivir mi relación en mi intimidad», ha explicado la joven, que ha recalcado que Manuel apuesta por un perfil bajo: «mi pareja, hasta el día de hoy, no es un personaje público porque así lo ha decidido. No es una persona que trabaje en televisión ni habla sobre su relación porque así lo ha decidido», ha comentado la joven.

La crisis entre Ana María Aldón y Ortega Cano

La joven ha opinado sobre la reconciliación de Ana María Aldón y Ortega Cano. En las últimas semanas, en intervenciones en Viva la vida, la de Sanlúcar declaraba que “quería que se le diera su sitio” y que su marido no se había pronunciado sobre esta situación, de hecho, ni siquiera habían hablado del tema. Sin embargo, el torero ha asegurado ante las cámaras que «estaba enamorado hasta las trancas» de su mujer.

Ana María revelaba en su intervención que no estaba pasando un buen momento, pero que su intención era superar esta crisis. Esta misma mañana, la colaboradora salía de casa para hacer unas gestiones y confirmaba que está estudiando un máster, lo que la tiene cansada y ocupada: «tengo que hacer mi vida lo más normal posible, estoy terminando un máster que me tiene agotada, esa es mi prioridad», ha dicho.

Rocío Flores no ha dudado en pronunciarse sobre las recientes declaraciones de Ana María. La hija de Rocío Carrasco ha asegurado que, para ella, Ortega Cano es como su abuelo, aunque reconoce que tiene cariño a Ana María. «Para mí, José es como mi abuelo. Le quiero y le adoro. A Ana también le tengo muchísimo cariño, pero sí me gustaría contestarle a lo que me ha dicho. Yo no me he metido en tu matrimonio ni he hablado de él. Lo único que hice fue resaltar la figura de José, que era lo que me parecía honesto hacer porque es lo que yo he vivido», ha aseverado.

Sobre las polémicas en torno al mote de ‘La Chusa’, Rocío ha dicho que es un apodo que procede de su etapa en Supervivientes, pero que en ningún caso se ha utilizado de manera despectiva. Aunque no ha especificado quién le puso el apodo, sí que ha dicho que era normal que todos tuvieran motes.