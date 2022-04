Lecturas ha vuelto a superarse con su último número. El pasado miércoles día 6, esta revista sacaba a la luz una exclusiva en la que Laura Gutiérrez, supuesta amante de Manuel Bedmar, hablaba sobre cómo eran sus encuentros con él mientras éste mantenía una relación sentimental con Rocío Flores. Un testimonio que no ha dejado a nadie indiferente, siendo el tema principal de conversación de algunos de los platós de Telecinco.

Sin reparo alguno, la chica en cuestión aseguró que el exnovio de la hija de Antonio David “fue infiel con ella en su propia casa”. Una realidad de la que posteriormente se enteró la colaboradora de El Programa de Ana Rosa, que habría actuado de manera contundente: “Lo echó de casa, fue a buscar a la madre de Manuel y a la hermana, y se lo contó. Lo perseguía a ver si lo pillaba conmigo, era su obsesión”, apuntaba. Por si fuera poco, la nieta de Rocío Jurado también se presentó en el domicilio de Laura junto a Manuel, en un intento por buscar explicación a todo lo sucedido: “Nunca tuve las pruebas, pero al poco se presentaron en mi portal con otra amiga”, señalaba a Lecturas. Un encuentro que resultó ser de lo más tenso: “Bajé corriendo y se fueron. Llamé a la chica que estaba con ella y le dije: ‘En mi portal no os quiero ver. ¿A qué venís, a pelearos conmigo?’”, sentenciaba, dejando claro además que Rocío “tuvo una actitud de pandillera”, dándole incluso “la espalda” mientras hablaba.

La entrevista de Gutiérrez llegó a todos los rincones del país en cuestión de instantes, y como era de esperar, en Sálvame se hicieron eco de ella, aportando además una serie de pruebas que Miguel Frigenti presentó a la dirección con el objetivo de verificar lo que la supuesta amante de Bedmar contó en el medio citado previamente. Al parecer, el exconcursante de Secret Story estuvo en contacto con Laura durante todo este tiempo, en el que tuvo oportunidad de recabar una serie de conversaciones que dejaban a Manuel en muy mal lugar. Y es que, el joven habría estado hablando con la otra chica incluso estando al lado de Rocío, mandando incluso selfies en los que se apreciaba parte del rostro de la hija de Rocío Carrasco. Un atrevimiento que dejaba a Jorge Javier Vázquez y a todos los compañeros allí presentes completamente petrificados.

Pero esto no era todo, ya que, además, el periodista confesó que “esto no era una deslealtad puntual”, sino “una relación continuada en el tiempo y de la que él no tiene ningún cargo de conciencia”. Unas palabras que encajan perfectamente con los audios y mensajes que Bedmar habría enviado a Gutiérrez, en los que habla sobre actos sexuales sin reparo alguno, y sobre los planes de Rocío Flores, para así quedar con ella mientras la exconcursante de Supervivientes se encuentra fuera de casa por motivos laborales, siendo ajena a todo lo que está sucediendo en su hogar con su pareja y esta chica.