El nuevo amor que llega a la vida de Rocío Flores

Rocío Flores, que se encuentra disfrutando de la temporada estival, ha recibido la mejor de las noticias. Desde hacía algún tiempo esperaba con ilusión el nacimiento del bebé de una de sus más allegadas. Finalmente, ha llegado el esperado día en el que ha podido conocer al retoño que ha llegado para alegrarles la vida.

A través de su cuenta de Instagram, donde reúne casi el millón de seguidores, la hija de Antonio David Flores ha compartido una preciosa estampa del momento en el que ha podido conocer al pequeño. “Ya está aquí el bebé de la casa. No os imagináis lo precioso que es. Me tiene enamorada”, ha indicado.

La influencer ha dejado constancia en varias ocasiones de que le encantan los niños. Sin ir más lejos, suele pasar mucho tiempo con su hermana pequeña. Momentos que, comparte con orgullo a través de las redes sociales. Tanto es así, que ella misma ha revelado en varias ocasiones que le gustaría ser madre joven. “Me encantaría tener un bebé. Yo a mi padre se lo he dicho, que quiero otro hermanito. Me han dicho que no, así que les he dicho que o me dan un hermanito o tienen un nietecito… ¿Por qué te crees que vino Lola al mundo? Porque fui superpesada diciendo todo el rato ‘quiero un hermano, quiero un hermano, quiero un hermano’. Hasta que Olga no se quedó embarazada yo no paré”, expresó mientras formó parte del elenco de concursantes de Supervivientes 2020.

“Ya lo sabía, sé que quiere ser madre y a mí me encantaría ser abuelo. Lo que ha contado es real. Cuando lo de Lola se puso muy insistente y estaba todo el rato diciendo que quería un hermano, aunque preferentemente una hermana”, dijo su padre en el plató del citado espacio, ya que por aquel entonces no había sido vetado de Mediaset porque todavía no había salido a la luz la docu-serie de Rocío Carrasco.

Los últimos meses de Rocío Flores

Rocío Flores se ha convertido en uno de los personajes más perseguidos de la crónica social de nuestro país. Si bien hace uso años se mantenía en un segundo plano, todo cambió cuando entró a formar parte de la televisión. Primero lo hizo para apoyar a su padre cuando entró a Gran Hermano VIP, después como concursante de Supervivientes y, ahora como fichaje de El programa de Ana Rosa. Sin embargo, esta andadura televisiva está siendo un tanto agridulce, ya que tiene que lidiar con el entramado familiar en el que se encuentra debido a la docu-serie de su madre.

Durante la primera entrega del documental, Rocío intentó tender puentes con su progenitora, pero sin éxito. Por el momento no ha habido una reconciliación entre madre e hija, quienes llevan años sin hablarse.