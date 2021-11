El show de Ellen DeGeneres es uno de los programas de entretenimiento de los Estados Unidos y este jueves promete hacer historia con la presencia de Meghan Markle en el plató. Aunque hace años que la actriz triunfó en su país natal con su papel de Rachel en la serie Suits, su éxito no fue el suficiente como para que la famosa presentadora le invitase a su programa. Pero a fecha de hoy Meghan es mucho más que una de las protagonistas de una serie de éxito. Meghan es la mujer que ha denunciado racismo dentro de la Corona Británica, la mujer por la que el Príncipe Harry ha plantado cara a las arcaicas, clasistas y excluyentes normas de la Institución a la que pertenecía y la mujer que ha aprovechado su fama para luchar por los derechos de los más desfavorecidos a pesar de las críticas que por esto y por todo lo anterior recibe prácticamente a diario.

A lot has changed since the last time Meghan, The Duchess of Sussex, was on the Warner Brothers lot. Don’t miss the rest of our interview tomorrow. pic.twitter.com/pBihJLf0um

