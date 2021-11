Los peores augurios se estaban empezado a instalar entre los monárquicos británicos cuando, a finales de la pasada semana, la Reina Isabel cancelaba toda su agenda de las próximas dos semanas para poder descansar tras sus últimos problemas de salud. Esto, unido a su ingreso hospitalario a finales del pasado mes de octubre hicieron que se temiera más de la cuenta. Pero ahora ha sucedido algo que es todo un soplo de optimismo para los más agoreros.

Isabel II ha sido vista recientemente conduciendo su coche por los alrededores del Castillo de Windsor, donde se recupera de los últimos problemas que ha padecido. Aprovechando que ahora tiempo mucho más tiempo libre tras la cancelación de sus actos, la monarca decidió dar un agradable paseo matutino por su residencia montada en su Jaguar. The Queen vestía un pañuelo en la cabeza y gafas de sol para dar una buena imagen que a buen seguro tranquilizará a todos sus fieles ingleses y a los repartidos por todo el mundo.

Los problemas para la Reina Isabel comenzaron cuando anunció que no se desplazaría hasta Irlanda del Norte. La última vez que se la pudo ver en público fue en el congreso Global Investment, donde estuvo acompañada por su hijo Carlos y su nieto Guillermo de Cambridge. Tras no viajar al país anglosajón, desde Windsor se fue un tanto tibio al asegurar que la monarca no se desplazó al haber sido sometida a unos «análisis preliminares».

Unos días después se descubrió que Isabel II pasó una noche ingresada en el hospital King Edward VII de Londres «por precaución», según informaron fuentes oficiales. No obstante, Buckingham recibió muchísimas críticas por, a lo que ojos de algunos, era ocultar el verdadero estado de salud de su máxima representante. Lo que sí que tenía claro Isabel era que iba a seguir al pie de la letra los consejos de los médicos. Es consciente de que tiene 95 años y que su salud no es la de hace décadas. Tiene que dosificarse.

Esto supone que tampoco forma parte de la cumbre de Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP26) que se celebra en Glasgow desde este primero de noviembre. En su lugar, enviará un mensaje virtual, si bien también ha mandado a algunos representantes de la realeza británica como su hijo Carlos y su nuera Camilla Parker-Bowles. El objetivo de la Reina era contribuir a alcanzar un acuerdo para reducir las emisiones producidas por la quema del carbón, el gas y el petróleo, que están derivando en el calentamiento global del planeta.

Quien la conoce sabe que la reina Isabel es una mujer testaruda y que aunque ahora esté haciendo actividades de perfil bajo, pronto quiere regresar a primera línea porque su compromiso con la institución es sólido. Además, a partir de ahora, la monarca continuará cumpliendo con algunos compromisos institucionales, pero lo hará acompañada de otro miembro senior de la familia real, según informó el diario The Telegraph. Entre otras, cosas, quiere pasar las Navidades en Sandringham junto a sus hijos y nietos. Eso es innegociable.