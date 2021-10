La reina Isabel tendrá que tomarse en serio las recomendaciones de los facultativos y hacer un parón de al menos dos semanas en su agenda. Así lo acaban de confirmar fuentes oficiales del Palacio de Buckingham a través de un comunicado en el que anuncian que, “por consejo médico, la Reina deberá descansar durante un período de al menos dos semanas”, reza el texto.

Aunque no se han revelado los motivos que han llevado a la monarca a tomarse este descanso, a sus 95 años es lógico que la soberana baje el ritmo, de hecho, su marido, el duque de Edimburgo, tomó la decisión de retirarse de la vida institucional a la misma edad.

Según apunta el comunicado, los médicos consideran que la Reina puede continuar manteniendo algunos compromisos que no impliquen desplazamientos, tareas de despacho y audiencias virtuales. Una recomendación que implica que la soberana no estaría presente el próximo 13 de noviembre en los actos del Festival del Recuerdo, algo que lamenta enormemente. No obstante, Isabel II aspira a estar presente un día después, el 14 de noviembre, en el servicio religioso por el Día del Recuerdo.

