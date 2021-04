La entrevista de los duques de Sussex con Oprah Winfrey continúa generando polémica a pesar de que ha pasado casi un mes desde su emisión. Una de las cuestiones que más revuelo ha ocasionado son las acusaciones de racismo a las que se refería Meghan Markle y, aunque la esposa del príncipe Harry no quiso revelar en su momento quién había mostrado una actitud racista respecto al color de la piel que iba a tener Archie, lo cierto es que han sido constantes los rumores al respecto.

La pareja le dejó claro a Oprah Winfrey que no se trataba ni de la reina Isabel ni del duque de Edimburgo, pero no quiso ahondar más en el asunto. Sin embargo, a pesar de su inicial discreción, han sido muchos los que han intentado averiguar quién podría estar detrás de los inoportunos comentarios sobre el color de la piel de Archie. En un primer momento, todas las miradas se pusieron en la princesa Michael de Kent, que en uno de sus primeros encuentros con Meghan Markle lució un broche con tintes racistas. También se habló del príncipe Carlos, que podría haber hecho algún tipo de comentario poco acertado sin ánimo de ofender y en clave de humor británico, con tintes irónicos.

Sin embargo, ni uno ni el otro. La escritora Lady Colin Campbell, una de las mayores expertas en los Windsor, ha sido quien por fin ha resuelto el misterio. Campbell es una habitual en los programas de televisión, aunque uno de sus éxitos más populares fue la publicación de una biografía no autorizada e incluso desaprobada de Diana de Gales. Un libro que contenía importantes afirmaciones que en principio parecían increíbles, pero que acabaron siendo ciertas. Ella misma es autora de “Meghan and Harry: The real story”, una obra sobre la pareja en la que muestra el lado más crítico de los Sussex.

Lady Colin Campbell ha recurrido a su canal de YouTube para confirmar la identidad de la persona que supuestamente hizo comentarios racistas a la pareja. «Sé quién es. Hace tiempo que sé quién es», ha dicho Lady Colin Campbell a través de su canal, donde tiene más de 78.000 suscriptores. La aristócrata ha asegurado que se trata de la princesa Ana, una de las más reacias a que Harry se casara con Meghan Markle: «es mala para nosotros, es mala para el país, es mala para este trabajo», asegura que habría dicho la Princesa a su sobrino.

Según ella, su información es fiable, pero ha resaltado que la hija de la reina Isabel no es una persona racista, sino que simplemente estaba preocupada por la capacidad de la duquesa de Sussex de dejar a un lado su ambición y asumir los retos que supone ser miembro de “La Firma”, que no es otra cosa que un gran sacrificio. Según Lady Colin Campbell, la Princesa se refería a las diferencias culturales, pero Harry y Meghan han hecho que todo parezca una cuestión de racismo.