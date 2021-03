El ‘ataque racista’ en los comienzos royals de Meghan Markle

La entrevista que Meghan Markle y el príncipe Harry han concedido a la presentadora estadounidense Oprah Winfrey ya forma parte de la historia de la televisión. En ella, la pareja hace una radiografía totalmente nueva de la familia real británica, a la que le quita ese halo de perfección que siempre la ha cubierto y que la reina Isabel II ha procurado proteger a lo largo de su reinado.

Han sido muchos los titulares que ha dejado la ex actriz, pero hay uno que ha sobresalido sobre el resto y que tienen que ver con su hijo, Archie. “Durante todos esos meses en los que nos hablaban sobre si Archie recibiría un título, también hablaban sobre cuán oscura sería su piel”, dijo Meghan, que consiguió dejar sin palabras a la misma Oprah, que parecía no creérselo: “¿estás bromeando? ¿Una de las preocupaciones era el color de piel de Archie?”, le preguntó la presentadora, a lo que ella no dudó en mostrarse tajante: “hubo preocupaciones y conversaciones sobre cómo de oscura podría ser la piel de Archie. Me lo transmitió Harry de las conversaciones que la familia tuvo con él”.

Si bien Harry no dudó en señalar que no fueron sus abuelos, Isabel II y su marido, Felipe de Edimburgo, quienes hicieron la polémica pregunta, tampoco relevó de quién eran los labios de los que salieron esa duda. Es más que probable que nunca se conozca, ya que conociendo a la casa real británica todo apunta que iniciarán una campaña de ostracismo y de lavado de imagen tras esta entrevista.

A lo largo de su vida, Meghan Markle, de padre blanco y madre negra, se ha tenido que enfrentar en más de una ocasión a comentarios o ‘ataques’ racistas, uno de ellos en el mismo seno del palacio de Buckingham. Un hecho que se remonta a la Navidad del año 2017, cuando la protagonista de ‘Suits’, que todavía no se había casado con Harry, acudió a su primera comida de Navidad en Buckingham. Una cita en la se reunió por primera vez con buena parte de la familia de su marido y para la que Isabel II decidió hacer una excepción al aceptar a las parejas de sus invitados aunque no estuvieran casados.

Y si bien ella era la gran protagonista de la velada, muy pronto todas las miradas se centraron en la princesa María Cristina de Kent, concretamente en la solapa de su abrigo, donde lucía un broche que dio mucho que hablar en aquel momento. La mujer del príncipe Michael de Kent, primo hermano de la reina, decidió que la mejor decoración que podía lucir esa jornada era un broche Blackamoor o Moretti, un tipo de joyería original de la Venecia del siglo XVI muy polémica por fomentar el racismo al utilizar las imágenes de esclavos negros como reclamo. En concreto, la suya es una pieza que representa el busto de un joven negro que lleva una corona adornada con piedras preciosas.

Una desafortunada elección de vestuario por la que al principio los portavoces de la casa de Kent no quisieron hacer declaraciones, pero sobre la cual poco después tuvieron que pronunciarse. Las redes sociales se llenaron de mensajes en los que la acusaban de haber escogido un broche racista, consciente de que ese día conocería a Meghan y de que ella tiene orígenes afroamericanos. “Lo siente mucho”, aseguró en aquel momento el portavoz de la princesa, Simon Astaire, que añadió que “está consternada por haber provocado esta ofensa”. Además, aprovechó justificar a María Cristina señalando que el broche fue un regalo y que ya lo había lucido en otras ocasiones sin protagonizar ninguna crítica. A pesar de estas explicaciones, al final la prima política de Isabel II tuvo que prometer no volverse a poner la pieza.

Una mujer ligada a las polémicas racistas

Esa no era la primera vez que su nombre se ligaba al de una polémica por racismo. Nacida en Alemania, su padre fue oficial nazi de las SS, la guardia personal de Adolf Hitler. Pese a este pasado no ha necesitado ayuda externa para acaparar titulares por gestos racistas. En el año 2004, por ejemplo, mientras se encontraba en un restaurante de Nueva York le dijo a un grupo de comensales afroamericanos que “volvieran a las colonias”. Esta información sigue la línea de unas declaraciones del exnovio de su hija lady Gabriella Windsor, el periodista Aatish Taseer, quien dijo que María Cristina llamó Venus y Serena a dos ovejas negras que tenía en Kensington en referencia a las famosas hermanas tenistas.

De momento, y tras prometer que no volvería a lucir nunca más el broche Blackamoor, la mujer de Michael de Kent ha conseguido pasar desapercibida. Algo que seguro no solo agradece su familia sino también todos aquellos a los que ha podido ofender con el paso de los años.