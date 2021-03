Salud mental, sus días en Buckingham o su salida de la Familia Real Británica fueron algunos de los temas que trataron los duques de Sussex durante su entrevista con Oprah Winfrey. Nunca antes se había visto a una Meghan Markle tan sincera. La presentadora consiguió que la exactriz desvelara el tormento que ha sufrido durante sus días dentro de ‘The Firm’, término utilizado para referirse a la Casa Real.

Puede que los Sussex sintieran liberación al hacer público el testimonio que durante tanto tiempo se les ha negado por su condición de miembros de la corte de Isabel II. La charla con la legendaria comunicadora ha supuesto todo un bombazo informativo en todo el mundo. Son las confesiones de alguien que durante tiempo estuvo en un sitio que no quería y que se sintió vilipendiada. Repasamos algunos de los momentos más sorprendentes de la entrevista.

Los pensamientos suicidas de Meghan Markle. Sin lugar a dudas este fue el momento más estremecedor de la charla. La duquesa admitía abiertamente que pensó en quitarse la vida. Fue la noche del 16 de enero de 2019 en el Royal Albert Hall de Londres. El matrimonio estaba invitado a la inauguración de ‘Tótem’, el espectáculo del Cirque du Soleil. Detrás de sus sonrisas ante las cámaras se escondía un momento terriblemente dramático

Así lo contó la propia duquesa de Sussex: «No quiero seguir viviendo. Era un pensamiento constante, muy claro, real y aterrador. Recuerdo que Harry me dijo: ‘No creo que puedas ir’. Y yo le respondí: ‘No puedo quedarme sola’». La desazón durante el espectáculo fue a más: «Cada vez que se apagaban las luces del teatro lloraba». Además, Meghan confesó que pidió ayuda sin éxito a la Familia Real: «Acudí a la institución y les expliqué que necesitaba ir a algún sitio para recibir ayuda. Les dije, nunca me he sentido así antes y necesito ir a algún sitio y me dijeron que no podía, que no sería bueno para ellos».

El color de piel de Archie. Harry y Meghan dejaron entrever que en el seno de la Familia Real había cierta preocupación porque el hijo de los Sussex naciera con la tez más oscura. Además, denunciaron que no les defendieran de ciertos episodios de racismo sufridos.

Otro momento sorprendente fue la decepción de Meghan al ver que no tuvo ningún apoyo por parte de la Familia Real Británica cuando nació Archie: «No querían que tuviera el título de príncipe ni que se le proporcionase seguridad. Me sentí abrumada porque mi hijo no fuera a estar seguro y porque no se le diera un título de la misma forma que a otros nietos se le daría por ser el primer miembro de color de esta familia (…) La Commonwealth es una parte enorme de la monarquía y el 60 o 70% son gente de color, para los que ha sido importante que alguien en esta posición tenga un aspecto similar al suyo», se quejó.

El vacío del príncipe Carlos a Harry. El duque de Sussex confesó que una vez tomó la decisión de abandonar la Familia Real, su padre decidió dejar de atender sus llamadas y se alejó de él. Sin embargo, su relación con su hermano, Guillermo de Cambridge, mejoró, si bien ahora hay algo más de espacio.

La mala relación entre Meghan Markle y Kate Middleton. Mucho se ha hablado y escrito sobre sus diferencias. La exactriz contó toda la verdad. Ella no hizo llorar a la duquesa de Cambridge durante su boda con Harry sino que fue al revés a consecuencia de un malentendido. Por suerte, todo se arregló y su relación ahora es bastante fluida.