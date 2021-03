La reacción de los medios británicos a la entrevista de Meghan Markle: «es un ataque devastador contra la monarquía»

La entrevista concedida por el príncipe Harry y Meghan Markle a la famosa Oprah Winfrey no ha pasado desapercibida, ni mucho menos. Todos los países del mundo se han hecho eco de las declaraciones vertidas por el matrimonio, especialmente Reino Unido, el lugar del nacimiento del duque de Sussex y donde su familia, los ciudadanos y los medios de comunicación se han sorprendido con sus declaraciones. Durante esta primera parte de la entrevista -se emite la segunda esta noche-, la ex actriz ha desvelado algunos episodios muy fuertes que, como no, han traído gran polémica.

Su acusación de racismo contra la familia real ha sido uno de los más graves. En cierto momento de la entrevista, Oprah le pregunta a Meghan si creía que el hecho de que su hijo, Archie, no tenga ningún título se debe a su raza, a lo que ella contestó que «durante todos esos meses en los que nos hablaban sobre si recibiría un título también hablaban sobre cuán oscura sería su piel». «¿Estás bromeando? ¿Una de las preocupaciones era el color de piel de Archie?», insistió Winfrey, a lo que Markle se mostraba tajante: «Hubo preocupaciones y conversaciones sobre cómo de oscura podría ser la piel de Archie. Me lo transmitió Harry de las conversaciones que la familia tuvo con él».

Desde Londres, la secretaria de Estado para infancia, Vicky Ford, no tardó en hablar de manera pública para el medio ‘Sky News’, «en nuestra sociedad no hay absolutamente lugar alguno para el racismo», dijo, añadiendo que sin embargo no había visto la entrevista.

Si bien ella no ha sido contundente, diferentes medios británicos sí que se han pronunciado. Si para la BBC esta entrevista ha sido «devastadora», para ‘The Times’ se ha convertido en «peor de lo que la familia real pudiera esperar» ya que «Meghan ha sufrido tendencias suicidas. Estaba preocupada por su equilibrio mental. Ha llorado el día de su compromiso oficial y la familia real no la ha ayudado». El ‘The Telegraph’, por ejemplo, sentecia que Isabel II y su familia necesitan «un chaleco antibalas» ante las declaraciones de Meghan y Harry, que han definido como de «un obús capaz de hundir una flotilla».

Por otro lado, el canal de televisión ‘ITV’ titular así: «Harry y Meghan cargaron un avión y lanzaron bomba tras bomba al palacio de Buckingham en su entrevista con Oprah». «Cuando terminó el programa, me di cuenta de que la pareja había cargado efectivamente un bombardero B-52, lo posicionó sobre el Palacio de Buckingham y luego descargó su arsenal justo encima de él, bomba por bomba muy cargada», ha escrito el periodista Barco Chris en un controvertido editorial.

Precisamente en esa cadena trabaja un presentador que ha seguido la evolución de Meghan desde su llegada a la vida de Harry y que siempre ha sido muy crítico con ella, Piers Morgan, presentador de ‘God Morning Britain’. «No me creo ni una palabra de lo que dice Meghan», «Harry debe estar avergonzado por dejar que su mujer retrate a la realeza como una panda de racistas, es la carga más incendiaria que he visto nunca», han sido algunas de sus declaraciones, entre las que también acusa al duque de querer que «América odie a su propia familia».

Por su parte, el siempre controvertido ‘Daily Mail’ ha destacado en la portada de este lunes las acusaciones de racismo de Meghan. «Meghan acusa al palacio de racismo», se puede leer en su edición impresa. «Es posible que Meghan Markle nunca regrese a Gran Bretaña después de enfadar a la familia real con una entrevista explosiva con Oprah» se puede leer en las páginas de ‘The Sun’, y es que no hay medio británico que haya guardado silencio ante una entrevista que aún tiene mucho que ofrecer. ¿Cómo sorprenderán en esta segunda parte?