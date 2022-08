Anne Heche había consumido cocaína antes de su grave accidente de tráfico

La vida de Anne Heche pende de un hilo. La actriz continúa en coma “extremadamente crítico” después de que sufriera un gravísimo accidente de tráfico el pasado 5 de agosto. El Mini Cooper con el que circulaba a una gran velocidad y se salió de una carretera, colisionando contra un edificio de viviendas de Los Ángeles, con tan mala suerte que prendió en llamas, según informaron medios locales, provocándole quemaduras de gravedad.

Las novedades llegan con las pesquisas hechas por la Policía de Los Ángeles, cuya Oficina de Información Pública ha revelado que los análisis de sangre realizados a la intérprete revelan que conducía bajo los efectos de las drogas. Se han hallado restos de cocaína en su cuerpo y también de fentanilo. No obstante, se requiere de «pruebas adicionales para descartar otras sustancias administradas en el hospital», tal y como informaron TMZ y Fox News.

Anne Heche is not expected to survive after suffering a severe brain injury. https://t.co/PpHUBIC0AB — TMZ (@TMZ) August 12, 2022

Evacuarla del lugar del accidente no fue tarea fácil. Se calcula que hicieron falta 59 bomberos y 65 minutos para «acceder, confinar y extinguir por completo las persistentes llamas». Anne Heche fue trasladada de inmediato al hospital, donde se encuentra ingresada desde el pasado viernes. Su estado es “extremadamente crítico” y se piensa que no va a sobrevivir dado su estado de muerte cerebral.

Son horas cruciales, aunque el relato de su familia no es nada esperanzador y se espera un desenlace trágico: “Desgraciadamente, Anne sufrió una herida anóxica cerebral severa y sigue en coma en situación crítica. No se espera que sobreviva. Su elección siempre fue donar sus órganos y se la mantiene en un sistema de soporte vital para determinar si alguno de ellos es viable”, informaron a People.

Anne Heche tiene dos hijos y entre su lista de relaciones sentimentales está la que mantuvo con Ellen DeGeneres y con el actor James Tupper. Reconocer abiertamente que estaba enamorada de una mujer fue un paso de gigante ya que a finales de la década de los 90, en Norteamérica, no estaba tan naturalizado el lesbianismo. No le importó en absoluto correr el riesgo de ser condenada al ostracismo. Estaba enamorada y no tenía que esconderse de nada ni de nadie.

En lo profesional, su catapulta a la fama fue a finales de la década de los 80 con su papel de Vicky Hudson y Marley Love en la telenovela Another World. Asimismo, apareció en otros títulos como Psycho (1998), I Know What You Did Last Summer (1997), Six Days, Seven Nights (1998) – y obtuvo una nominación a un Tony por la obra de Broadway Twentieth Century. Nunca ha tenido una vida sencilla y ha tenido que sobreponerse a dramas personales como ser víctima de abusos sexuales o superar diferentes pérdidas como la muerte de tres de sus hermanas. Ahora es ella quien intenta salir delante de una situación muy preocupante.