La actriz Anne Heche, en estado crítico tras estrellar su coche contra una vivienda a 144 km/h

La actriz estadounidense Anne Heche se encuentra hospitalizada en estado crítico después de que el vehículo en el que viajaba se estrellara a 144 km/h contra una vivienda de la ciudad de Los Ángeles. El vehículo, un Mini Cooper azul, iba a tanta velocidad que se salió de la carretera y estalló en llamas al chocar contra la vivienda. Un testigo capturó una imagen de la famosa actriz con una botella con una tapa roja en su automóvil que parece ser de una conocida marca de vodka.

El personal de emergencias ha trasladado a Heche, de 53 años, a un hospital cercano en condición crítica. El cuerpo de bomberos de Los Ángeles tardó más de una hora en acceder al vehículo y sofocar las llamas.

Heche conducía su Mini Clubman azul en el área de Mar Vista de Los Ángeles cuando se estrelló contra el garaje de un complejo de apartamentos, después de chocar contra la acera. Los lugareños se apresuraron a ayudar a la actriz afectada con un hombre que le exigía que saliera del auto. Ella ignoró el consejo y volvió a poner el contacto, dio marcha atrás y aceleró por la carretera a gran velocidad.

Las imágenes la muestran mirando aturdida al volante después del primer choque, con un testigo capturándola con una botella con una tapa roja en su automóvil que parece ser de una conocida marca de vodka.

Más tarde se volvió a salir rápidamente de la carretera, atravesó un seto y se estrelló contra una casa cercana en la cuadra 1800 de South Walgrove Avenue a 144 km/h. Heche, que mantuvo sonadas relaciones con la actriz Ellen DeGeneres y el actor James Tupper, saltó a la fama a finales de la década de los 80 con su retrato de Vicky Hudson y Marley Love en la telenovela Another World. Se consolidó en Hollywood con las películas Donnie Brasco (1997), Volcano (1997) y I Know What You Did Last Summer (1997).