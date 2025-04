La repentina noticia de la separación de Alice Campello y Álvaro Morata supuso todo un huracán mediático. Fue una etapa que ambos vivieron con mucha tristeza y que les reportó una gran lección de vida. «Entendimos lo que es estar el uno sin el otro», reflexionaba ella. La pareja, que tiene cuatro hijos en común, tomo la decisión de separar sus caminos a finales del pasado año.

Los problemas comenzaron tras el nacimiento de la última hija del matrimonio. Traer a Bella al mundo, que tan solo tiene 2 años, supuso para Alice todo un reto. Durante el parto, la empresaria sufrió una hemorragia que casi le cuesta la vida. Este contratiempo supuso para ella toda una montaña rusa de sentimientos y un desajuste hormonal. «Es fácil entrar en depresión o tener momentos de fragilidad. Es algo que me cambió, llevaba mucho tiempo sin estar bien y quizá no me daba ni cuenta», confesaba.

Álvaro Morata con su hija. (Foto: Instagram)

Estuvieron alrededor de 5 meses separados. Durante este tiempo, la joven admite que su mayor apoyo fue su familia: «Estoy muy unida a mi padre y él estaba muy enfadado porque no se podía explicar cómo dos personas que se aman tanto eran capaces de destruir algo tan hermoso. No se puede ser tan inmaduro. Estoy muy agradecida a mi familia por los valores que me han inculcado y por decirme siempre la verdad», reconocía.

Después de ese periodo de reflexión para ambos, los enamorados anunciaron que se habían reconciliado. Una decisión que transmitieron a través de las redes sociales con una publicación conjunta. En la instantánea, en blanco y negro, aparecían ambos con un gesto de cariño y una sonrisa que adelantaba la noticia. Tanto es así que bastó con un corazón para describirla.

Álvaro Morata y Alice Campello anuncian su reconciliación. (Foto: instagram)

La trayectoria de Álvaro

El futbolista madrileño, a pesar de su corta edad, ha defendido la camiseta de varios equipos. Real Madrid, Atlético de Madrid, Juventus de Turín, el Chelsea, etc. También es uno de los rostros habituales de las listas de la selección española. A lo largo de de todas estas etapas, la joven italiana siempre ha sido su mayor fan y ha acompañado a Morata por todo el mundo.

Nueva vida en Turquía

Mientras atravesaban esta profunda crisis, Álvaro Morata militaba en las filas del Milán. En la actualidad, el joven futbolista ha fichado por el Galatasaray y se ha mudado a Turquía con su familia. Alice y los 4 hijos del matrimonio han encontrado en el país turco el nuevo escenario perfecto para comenzar su nueva vida.

Álvaro Morata y Alice Campello posan con la camiseta del Galatasaray. (Foto: instagram)

Según la revista Hola!, Alice asegura que allí se sienten en paz: «La gente no te para muchísimo por la calle y podemos hacer una vida muchísimo más normal y en esta etapa de nuestra vida nos viene bien». Por eso están aprovechando de la familia y haciendo multitud de planes. Siempre han manifestado su amor por España por lo que Turquía parece solamente una etapa más. En sus planes de futuro la intención es instalarse definitivamente en Madrid.