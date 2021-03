Jorge Fernández desvela el efecto que más acusa de su enfermedad

Los últimos años no han sido fáciles para Jorge Fernández desde que en 2019 revelara los problemas de salud que padece a causa de la enfermedad de Lyme y de una dolencia en el sistema digestivo generada por una ingesta frecuente de mercurio. A pesar de que en un primer momento pasó por una etapa muy dura, poco a poco el presentador va recuperándose de sus problemas de salud a la vez que intenta concienciar de este tipo de dolencias.

Todo empezó a raíz de una drástica pérdida de peso que generó alarma no solo entre su círculo cercano, sino también entre sus fans. Tras varias pruebas, los médicos concluyeron que padecía enfermedad de Lyme, que se ocasiona por la picadura de una garrapata, a la vez que sufría un trastorno digestivo por un excesivo consumo de atún: «mi sistema inmunológico se deprimió y salió todo. Seguramente, me pudo haber picado la garrapata hace 10 años o hace poco con la bici en la montaña. Lo de los metales pesados fue por comer mucho atún. Sin saberlo, no tenía ni idea del mercurio y el atún formaba parte de mi dieta casi diaria», revelaba el presentador de “La ruleta de la suerte”.

A través de su cuenta de Instagram, Jorge Fernández ha reflexionado sobre los efectos de la enfermedad en su organismo, a la vez que ha querido concienciar a sus seguidores de lo importante que es cuidarse. “Tras varios años con problemas de salud, mi foco ha estado en recuperarme. Y lo que más eché en falta en esos años fue mi falta de ENERGÍA”, comienza diciendo el presentador. Fernández insiste en que hasta que enfermó nunca se había sentido falto de energía y que por eso ahora considera que la salud se asocia con la vitalidad: “ a mí jamás me habías faltado energía para afrontar cualquier tipo de actividad durante el día. Por eso ahora creo que un buen SINÓNIMO de SALUD es la ENERGÍA, la VITALIDAD”, explica.

El presentador explica algunos de los elementos que, según su criterio, son determinantes para saber si uno está en buen estado de salud: “levantarte sin la necesidad de comer o beber algo para empezar tu día. Si eres de tomar te o café como yo, que sea porque te gusta ese ritual y ese sabor, pero no porque si no, “ no eres persona”. Eso significará que habrás descansado perfectamente. Levantarte queriendo moverte de alguna manera: ir a correr, bicicleta, ir al gimnasio, andar… Levantarte de buen humor, sin sueño, sin importarte lo que te toque hacer ese día…teniendo claras tus ideas y con el foco puesto en lo realmente importante de ese día. Que cuando empieces a activarte no te duelan las articulaciones, tendones, músculos y no te sientas como “cacharro andante” Que si te levantas con la barriga plana, no se te inflame nada más realizar tu des-ayuno ( a la hora que sea) Que al agacharte a por algo por la mañana, no sueltes ese sonido tan característico de : aaaaaaaahhh…agarrándote la cintura. Os suena no??”, sentencia el presentador de “La ruleta de la suerte”.

Si hay algo de lo que siempre ha podido presumir Jorge Fernández es de cuidarse mucho y tener un físico impresionante. El presentador es un apasionado del deporte y lleva una vida muy activa, de hecho, practica ejercicio de manera regular y constante. Sin embargo, a tenor de esta última reflexión, los últimos tiempos no han sido fáciles para él, que mantiene una actitud positiva y se esfuerza por recuperarse del todo.