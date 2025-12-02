La reciente sentencia que reconoce que Óscar Cornejo y Adrián Madrid se extralimitaron al difundir datos íntimos de Rocío Flores cuando era menor ha supuesto un giro decisivo no solo en la vida de la joven, sino también en el entorno familiar que la ha acompañado durante estos años. Una de las primeras en celebrar públicamente esta victoria ha sido Gloria Camila, convertida en uno de los grandes apoyos de su sobrina desde que el mediático conflicto familiar estallara. La hija de José Ortega Cano, que asistía este martes a la presentación de UFC Perfumes, no dudó en manifestar su satisfacción por el fallo judicial y en compartir cómo han festejado este momento tan simbólico. «Nos fuimos a Jerez, nos lo hemos pasado increíble. Hemos estado en las zambombas y muy bien. Al final el karma existe, tarde o temprano llega», afirmaba con rotundidad, en una clara alusión a quienes, según ella, «estaban acostumbrados a salirse con la suya sin importar el daño causado».

La alegría por el triunfo judicial coincidió con un nuevo episodio de tensión familiar, especialmente a raíz de unas declaraciones de Rocío Carrasco que afectaban directamente a Ortega Cano. Tras ver a su hermana reírse de su padre en un vídeo que circuló por redes sociales, Gloria Camila aprovechó para enviarle un mensaje contundente: «Para mi hermana y para la audiencia que hicieron en su momento a base de hacer daño al resto. Vi un vídeo de mi hermana riéndose de mi padre… pues mira, semen de fuerza». Una frase cargada de ironía y reproche que evidencia que la distancia entre ambas sigue siendo profunda.

A pesar de esta tensión, Gloria mantiene su postura de proteger a su padre y apartarlo de polémicas que puedan alterarle. Reconoce que prefiere no trasladarle todo lo que se dice: «Yo a él no le digo todo lo que se habla, prefiero que vivamos un poco en la ignorancia. Él siempre ha sido una persona apartada de todo esto y prefiere mantenerse así». También se mostró prudente al referirse a la nueva cercanía entre Ana María Aldón y Rocío Carrasco, asegurando que podría hablar, pero elige no hacerlo por respeto y para evitar que el conflicto continúe alimentándose: «La memoria es muy corta según para qué. Creo que bastante favor les estoy haciendo al callarme».

Mientras tanto, la sentencia que ha dado la razón a Rocío Flores ha tenido un impacto mediático notable. La Audiencia Provincial de Madrid condenó a Cornejo y Madrid a dos años de prisión, dos años de inhabilitación y al pago de 200.000 euros, al considerar probado que revelaron información reservada perteneciente a un expediente judicial de menores. La resolución subraya que la joven fue «estigmatizada» y que su honor, su intimidad y su derecho a la reinserción social fueron vulnerados. En consecuencia, Mediaset ha retirado de su catálogo digital tanto Rocío, contar la verdad para seguir viva como su secuela, marcando un cambio en la estrategia televisiva de la cadena.

Gloria Camila en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Pero este fallo judicial no solo supone un cierre de etapa para Rocío Flores, sino también la apertura de nuevas posibilidades. Tras más de tres años alejada de los medios, la joven habría recibido una propuesta para protagonizar su propia serie documental, una especie de «contradocumental» en el que podría ofrecer por primera vez su versión completa de los hechos: desde el divorcio de sus padres hasta la llegada de Fidel Albiac y el ya conocido episodio de la nectarina. Las negociaciones estarían avanzando, aunque Rocío valora con cautela el impacto que este regreso podría tener en la vida tranquila que ha construido en Málaga.

El proyecto encaja con la nueva línea editorial de Mediaset, que busca renovar rostros, contenidos y cerrar una etapa marcada por el conflicto familiar televisado. La reaparición de Rocío Flores en ¡De viernes! fue un primer acercamiento, y ahora su testimonio podría convertirse en una de las apuestas fuertes de la cadena.