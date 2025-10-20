Rocío Carrasco vuelve a España y se mantiene imperturbable ante Rocío Flores: "Ni sé ni quiero saber"

Rocío Carrasco ha vuelto a España después de varios meses fuera del país y lo ha hecho con una sonrisa, energía renovada y su característico tono sereno. La hija de Rocío Jurado acaba de regresar de Latinoamérica, donde ha participado en el nuevo formato de Televisión Española, Hasta el fin del mundo, presentado por Paula Vázquez. Un reality de aventuras y convivencia que la ha llevado a recorrer distintos países sin móviles, sin lujos y completamente desconectada del mundo exterior. Durante este tiempo, Rocío ha compartido experiencia con figuras tan diversas como Alba Carrillo, Jedet, Cristina Cifuentes o Yolanda Ramos, y ha asegurado a su llegada que la experiencia ha sido «inolvidable e increíble».

Durante su estancia fuera, Rocío Carrasco ha vivido completamente desconectada de la actualidad española. «Ahí he estado aislada, no sabes nada de lo que ha pasado en España. Claro, de eso se trata», explicó con naturalidad, insistiendo en que el programa ha sido una experiencia de introspección y convivencia, más que un simple viaje televisivo. De hecho, en este tiempo no solo ha fortalecido su relación con algunos compañeros, como Alba Carrillo, con quien ha mostrado una gran complicidad, sino que también ha tenido que afrontar momentos duros sin poder comunicarse con el exterior.

Rocío Carrasco en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. (Foto: Gtres)

El pasado mes de septiembre, mientras Rocío se encontraba en pleno rodaje, falleció el padre de Fidel Albiac, su pareja desde hace décadas. Una pérdida dolorosa que ella no pudo acompañar en persona por estar a miles de kilómetros de distancia. Aun así, a su regreso, se ha mostrado muy unida a Fidel, confesando que lo echó «muchísimo de menos» durante la aventura.

Mientras tanto, en España, las polémicas familiares volvían a ocupar titulares. Gloria Camila, desde Supervivientes: All Stars 2, lanzaba un mensaje indirecto a su hermana, asegurando que ya no la considera parte de su vida. Y Rocío Flores, en su entrevista televisiva, abría viejas heridas al afirmar que su madre le había prohibido mantener contacto con su familia materna, especialmente con su tía Gloria. «Con mi tía es muy de vez en cuando, hasta que la comunicación deja de existir y se prohíbe», aseguraba la joven, quien también llegó a decir que «si mi abuela estuviera viva, nada de esto habría pasado».

Rocío Carrasco en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. (Foto: Gtres)

Sin embargo, lejos de entrar al trapo, Rocío Carrasco ha optado por el silencio. Su actitud al llegar a España demuestra que prefiere centrarse en su bienestar y en su vida personal. «No me interesa, ni sé ni quiero saber», parece ser su mantra ante cualquier pregunta relacionada con el pasado o con sus familiares. Con un semblante sereno y una sonrisa amable, ha demostrado que su intención no es avivar conflictos, sino continuar con una vida más tranquila y centrada en ella misma.

Fuentes cercanas aseguran que Rocío regresa «feliz, fortalecida y completamente renovada», dispuesta a volver a su rutina junto a Fidel y alejada de la vorágine mediática. En redes sociales, sus seguidores han celebrado verla sonriente y en paz, algo que no siempre ha sido fácil para ella. Hasta el fin del mundo no solo ha sido un reto físico y emocional, sino también una oportunidad para desconectar de polémicas y reencontrarse consigo misma. Así, Rocío Carrasco pisa de nuevo suelo español con la serenidad que la caracteriza, una nueva experiencia a sus espaldas y una idea muy clara: hay etapas que no necesitan explicaciones, y hay silencios que, más que callar, lo dicen todo.