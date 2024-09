FOTOGRAFÍAS EXCLUSIVAS | El álbum inédito de la boda de Nacho Aragón y Beatriz Gimeno

Beatriz Gimeno y Nacho Aragón ya son marido y mujer. La pareja contrajo matrimonio el pasado fin de semana en una boda de tres días en Mallorca, isla en la que ha veraneado desde su infancia el hijo menor de Emilio Aragón, de la que todavía hoy siguen desvelándose algunos detalles. Y eso que ambos han hecho gala de su hermetismo para con su vida privada y quehaceres con todo lo que respecta al casamiento.

Ceremonia religiosa en la más estricta intimidad

Aunque fue el sábado cuando la creadora de contenido y el único hijo varón del matrimonio formado por Emilio Aragón y Aruca Fernández-Vega celebraron su matrimonio, lo cierto es que ambos habían pronunciado el Sí, quiero dos días antes en la más estricta intimidad, en una ceremonia religiosa en la iglesia de Santa Maria de Puigpunyent de Mallorca. «Se casaron el jueves a las 19:00 horas en una ceremonia íntima solo para la familia, en la iglesia de Puigpunyent. La misa y la boda la ofició el padre Tomeu», revelan fuentes cercanas a la novia a LOOK.

Nacho Aragón en el día de su boda con Beatriz Gimeno. (Foto: Gtres)

Para la ocasión, Beatriz Gimeno lució un conjunto de Helena Mareque, la diseñadora gallega por la que la influencer también apostó para su estilismo para la pedida de mano en Madrid, hace unos meses. Se trata de una blazer confeccionada en un tejido de sastrería masculina en blanco roto bajo la cual escondía un crop top de lencería con finos tirantes y escote decorado con pequeñitas flores blancas, y un romántico pantalón largo de clara inspiración bohemia. Beatriz completó su primer atuendo nupcial con unos llamativos pendientes en forma de lágrima de Del Páramo Vintage, creados a partir de diminutos diamantes.

Segundo día de celebración: preboda en la playa

Ya convertidos en marido y mujer quedaba celebrarlo. Y lo hicieron en dos actos ¿El primero? Una divertidísima preboda en la playa. En concreto, en el restaurante Bananas Playa, situado en la Playa de Son Bauló, en Palma de Mallorca, donde Beatriz y Nacho comieron y bebieron tanto como bailaron a juzgar por las imágenes a las que ha tenido acceso este medio, en exclusiva.

Beatriz Gimeno en el día de su preboda. (Foto: Gtres)

Ya aquí estuvieron todos los invitados de los novios, unos 400, entre los que destacan un buen número de representantes del universo influencer como María Pombo y su esposo, Pablo Castellano, María García de Jaime y Tomás Páramo, la cantante María Parrado y Marcos Plaza, o María Fernández-Rubíes, entre otros. Todos ellos llegaron a la isla balear en el mismo vuelo y se alojaron en Pollensa, localidad de cuyos paisajes y aguas cristalinas pudieron disfrutar antes de desplazarse hasta el restaurante ya citado.

El ‘Sí, quiero’ en Son Joan Arnau

Fue el sábado cuando el ya matrimonio vivió la gran celebración, liderada por una breve ceremonia y un espectacular banquete en el que no faltó detalle. Beatriz Gimeno y Nacho Aragón pusieron el broche de oro a su relación de más de una década en Son Joan Arnau, una imponente finca en mitad de los campos de Sineu con amplísimos jardines, así como una clastra, una capilla para las celebraciones nupciales y una zona cubierta. Los invitados a la boda se desplazaron hasta el lugar en autobús. «Hablaron la tía de Nacho, Amparo Aragón, las hermanas y hermanos de los contrayentes, el mejor amigo y socio del novio y la mejor amiga de la novia. También habló el padrino, Javier Gimeno, que hizo un decalogo de recomendaciones basado en diez palabras para que el matrimonio triunfe», señalan.

Invitados a la boda de Nacho Aragon y Beatriz Gimeno. (Foto: Gtres)

La celebración contó un cóctel y un menú protagonizado por los huevos con bogavante y la torrija, además de con una actuación en directo del padre del novio que, orgulloso, no dudó en subirse al escenario para sorprender a los recién casados. «Hoy es la boda de Bea y Nacho, hoy es el día en el que se han casado los dos de blanco. Madre mía ya pensábamos que nunca llegaría, bendito día. Lo bueno es que yo me he librado del chaqué. No hay nada como esta bendita guayabera, de estar sudando me libré», cantó. Inmediatamente después, Emilio Aragón homenajeó a Los Payasos de la tele al ritmo de Susanita tiene un ratón.