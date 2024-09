El inesperado e importante papel de Rocío Crusset en la boda de Nacho Aragón

La celebración de su boda ha convertido a Nacho Aragón y Bea Gimeno en la pareja del momento. El hijo del actor de Médico de familia y la influencer se han dado el «sí, quiero» el pasado sábado en una multitudinaria celebración en Mallorca. Entre la extensa lista de invitados han destacado numerosos creadores de contenido que han compartido en la Red los momentos más especiales del gran día: desde el emotivo homenaje a ‘Los Payasos de la tele’ hasta la decoración y el look de los presentes. En cuanto a este último aspecto, además del vestido de la novia, que acaparó gran parte de todas las miradas, también lo hizo el de Aruca Fernández-Vega, la madrina.

La madre del novio deslumbró a su llegada con un diseño exclusivo de Rocío Crusset, la hija de Carlos Herrera y Mariló Montero. Se trataba de un vestido hasta los pies en color naranja cuya característica principal era la fluidez. Tenía un efecto túnica y unas mangas midi que quiso acompañar con joyas de la misma firma y unas alpargatas de cuña beiges. Además también lució un abanico tricolor y un collar tamaño XL en un rojo teja que destacaba sobre el outfit. En cuanto al maquillaje y el peinado optó por la naturalidad con una melena corta al aire y unos colores neutros en su rostro.

Aruca Fernández-Vega en la boda de su hijo Nacho Aragón y Bea Gimeno. (Foto: Instagram)

Un nueva línea de negocio

Este vestido ha revelado una faceta, hasta ahora desconocida, de Rocío Crusset. La joven ha desarrollado una exitosa carrera como modelo, trabajando en populares campañas publicitarias y firmas de gran prestigio. Fue esta experiencia la que la impulsó a lanzar su propia colección de joyas, llamada Crusset. En la página web oficial de la marca explican que todos sus diseños «nacen del deseo de acercar lo clásico y atemporal a lo contemporáneo, utilizando tres líneas sencillas». «Aspiramos a crear una geometría de la seducción, un embrujo de caminos naturales, unos rasgos que rememoren lo mejor de nuestras expresiones artísticas», añaden. Ahora, estas líneas e ideologías parecen que han empezado a aplicarlas también en el mundo de la moda.

Sus inicios en las joyas

Tal y como confesó en una entrevista para la revista Vanity Fair, Rocío Crusset decidió emprender porque «necesitaba cambiar el rumbo de su vida» tras siete años trabajando como modelo. «Llegó un momento en el que sentí que me gustaba mi trabajo, pero no tenía un objetivo claro y quería poner en práctica todo lo que había aprendido durante mis estudios. Yo soy muy básica a la hora de vestir, pero siempre me ha gustado arriesgarme con las joyas, creo que son el complemento que más favorece a una mujer. Siempre he creado mis outfits a partir de las joyas», explicó.

Quizás debido a la importancia que siempre ha dado a las joyas como accesorio esencial en cualquier outfit, Rocío ha decidido lanzarse como diseñadora de ropa. Siendo uno de sus últimos diseños el vestido que llevó la madre de Nacho Aragón durante la boda más esperada de la temporada.